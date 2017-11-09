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ABD’den Rusya'nın Avrupa'da güçlenmemesi için 4.6 milyar dolar

ABD, Rusya’nın Avrupa’da güçlenmesini engellemek için 4.6 milyar dolar harcayacak.

ABDden Rusyanın Avrupada güçlenmemesi için 4.6 milyar dolar

09 Kasım 2017 15:30

ABD Kongresi, Rusya’nın Avrupa’da güçlenmesini engellemek için bütçesinden 4.6 milyar dolar para ayıracak. Kongrenin aldığı kararın yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Devlet bütçesinden Pentagon'a tahsis edilen rakam, ABD’nin Avrupa'daki konumunun güçlendirilmesi için kullandırılacak. Baltık ülkelerinin savunma kapasitesini artırmak için ise 100 milyon dolar harcanacak. Tasarı, Kongre temsilcileri ve Senato'nun kabulünden sonra imzalanmak üzere ABD Başkanına gönderilecek.

ABD Senatosu ve Kongre temsilcileri, 2018 mali yılında Ukrayna'ya 350 milyon dolar askeri yardım sağlamayı kabul etmişti. 

Şehriyar İmanbeyli
 

Etiketler: ABD, rusya

 

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