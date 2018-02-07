Diğer
Kategoriler

ABD'den 'Taner Kılıç' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

ABDden Taner Kılıç açıklaması

07 Şubat 2018 10:41

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nauert, “ABD, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tutuklanmasından son derece rahatsızdır” dedi. Türk Hükümetini olağanüstü hali sonlandırmaya ve OHAL kapsamında tutuklananları serbest bırakmaya çağıran Nauert, kendisine yöneltilen bu açıklamanın DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ile alakalı olup olmadığı sorusuna, kendisinin böyle bir bilgi sahibi olmadığını ve bilgisi olmadığı bir konuda yorum yapamayacağını söyleyerek yanıtladı.

Diğer soruda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’yi ziyaret planı ve Nauert’in sözlerinin böyle bir ziyaret esnasında benzer konuları gündeme getirip getirmeyeceği soruldu. Nauert ise, henüz kesinleşmiş bir planın olmadığını ancak böyle bir ziyaret gerçekleşirse Tillerson’ın endişelerini dile getireceğini söyledi.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç