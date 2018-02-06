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ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, Ankara'ya geliyor.

ABDden Türkiyeye kritik ziyaret!

06 Şubat 2018 16:39
 

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