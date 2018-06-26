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ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırımlar uygulayacağını açıkladı...

ABDden Türkiyeye küstah tehdit

26 Haziran 2018 19:34

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin Rusya’dan S -400 füze savunma sistemlerini satın alması halinde, Washington’un Türkiye’ye yaptırımlarda bulunacağını açıkladı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haziran ayının başında yaptığı Washington ziyareti esnasında, ABD’nin S-400 savunma sistemleri üzerinden yapay bir kriz oluşturmaya çalıştığını ifade etmişti. Rusya ve Türkiye arasında S-400 savunma sistemleri üzerine varılan mutabakat, ABD’nin tepkisine yol açmış, Washington, yapılan anlaşmanın NATO savunması ile bağdaşmadığını öne sürmüştü. 

Hasan Çelik 

 

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