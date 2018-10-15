ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için yürütülen inceleme kapsamında Suudi Arabistan'dan sonra Türkiye'ye geleceği açıklandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için düzenleyeceği Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye'ye geleceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'le yaptığı telefon görüşmesinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra ortadan kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunu görüşmüştü. Trump, telefon görüşmesi sonrasında Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderme kararı aldığını açıklamıştı.