ABD’den Ürdün’e 6 milyar dolarlık yardım

Anlaşma ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi tarafından imzalandı. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, bağlayıcı olmayan bu anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı II. Abdullah arasında daha önce yapılan iki görüşmelerle karar altına alındığını söyledi. Yardım anlaşmasına göre, Ürdün’ün istikrarı, refahı ve güvenliği için devam eden ABD taahhüdü gereğince ABD’nin Ürdün’e, 2018 ile 2022 yılları arasında, yıllık 275 milyon dolarlık artışla, her yıl 1 milyar 275 milyon dolar yardım yapacağı kaydedildi. Bu yardım anlaşmasında Ürdün’ün bölgenin istikrar ve güvenliğindeki kilit rolü, ekonomisinin güçlenmesi, ABD’nin terörizmi yok etme konusunda küresel kampanyasının esas alındığı kaydedildi.

Anlaşmayla gelecek yardımın ekonomik ve güvenlik sektöründeki işbirliği, Kral II. Abullah’ın siyasi ve ekonomik reform planını doğrudan desteklenmesi, Irak ve Süriye’den gelen mültecilerin Ürdün halkı üzerindeki etkinin hafifleştirmesinde kullanılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığa başlamasıyla ABD’nin Ürdün’e en az 750 milyon dolarlık ekonomik destek ve 350 milyon dolarlık askeri yardım sözü verdiği hatırlatıldı.

Ürdün’ün 1951 yılından bu yana ABD’den 20 milyar dolar yardım aldığı ve ABD’den en çok yardım olan ülke olduğu kaydedildi. Ürdün’ün Avrupa Birliği ve Suudi Arabistan’dan da yardım aldığı hatırlatıldı. ABD, Ürdün’deki mülteciler için 1 milyar 100 milyon dolarlık yardım yaptı.

Ürdün’de 2011’den beri Suriye’den gelen 650 bin mülteciye ev sahipliği yaptığı, ülkeye daha önce de 700 bin mültecinin Suriye krizinden önce geldiği belirtildi. Amman mülteciler için 10 milyar dolarlık harcama yaptığını belirtti.