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ABD'den vatandaşlarına ikinci 'Irak'a gitmeyin' uyarısı

ABD'den vatandaşlarına ikinci 'Irak'a gitmeyin' uyarısı
ABD'den vatandaşlarına ikinci 'Irak'a gitmeyin' uyarısı

ABD, Irak'a seyahat edecek vatandaşlarının terör ve kaçırılma riski ile karşılaşabilecekleri uyarısında bulunarak vatandaşlarını 1 ay içerisinde ikinci kez uyardı.

ABD, Irak'a seyahat edecek vatandaşlarının terör ve kaçırılma riski ile karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu. 1 ay içersinde ikinci kez Irak'a gitme konusunda uyarıda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye gidecek vatandaşlarının terör şiddetine maruz kalabilecekleri ve kaçırılma riski ile karşılaşabileceklerini duyurdu. 

Irak'ta vatandaşlarına sunabilecekleri acil yardımın çok sınırlı olduğunu belirten açıklama, Irak'ta son dönemde, sivilleri ve güvenlik birimlerini hedef alan silahlı gruplarla terör faaliyetlerinin arttığına dikkat çekti. 

Irak'ta 2003'ten bu yana özellikle başkent Bağdat ile Sünnileri yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde şiddet olayları ve terör saldırıları yaşanıyor.  

 

Abdulkadir Hacıoğlu

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