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ABD'den vize kriziyle ilgili flaş açıklama

Amerika Birleşik Devleti (ABD), Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı.

ABDden vize kriziyle ilgili flaş açıklama

06 Kasım 2017 17:34

ABD Vize Bilgi Servisinin vize başvurusu yapan bazı Türk vatandaşlarına gönderdiği elektronik postalarda, Türkiye'deki ABD misyonunun sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı bildirildi.

Başvuru sahiplerine gönderilen mesaj şöyle:

"Türkiye’deki ABD misyonu, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başlamıştır. ABD'ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler. Ancak sınırlı sayıda randevu verilebileceğinden normalden daha uzun bir bekleme süresi olabilir. Bazı durumlarda acil randevu alınabilir. Eğer acil bir seyahatiniz söz konusu ise ve istediğiniz tarihe randevu alamıyorsanız, lütfen boş olan en yakın tarihi seçiniz ve ardından acil başvuru için gereken adımları izleyiniz. Acil başvuru talebinde bulunurken lütfen seyahatinizin neden acil olduğunu açıklayınız ve önceki randevunuzun iptal edildiğini belirtiniz."  

Etiketler: ABD, vize

 

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