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ABD’den Volkswagen’e 4.3 milyar dolar ceza

ABD Adalet Bakanlığı, Alman otomobil şirketi Volkswagen'in emisyon değerlerinde hile yaptığı gerekçesiyle açılan davaları karara bağladı.

ABDden Volkswagene 4.3 milyar dolar ceza

12 Ocak 2017 10:26

Temiz havayı kirletmek ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul eden Volkswagen, 4 milyar 300 milyon dolar cezaya çarptırıldı. 

Dünyanın sayılı otomobil üreticilerinden Alman Volkswagen’in ABD’de sattığı mazotlu araçlarda emisyon değerlerinde hile yaptığı gerekçesiyle ABD Adalet Bakanlığı ile aralarındaki hukuk mücadelesi sonuca bağlandı. Şirket, temiz havayı kirletmek ve dolandırıcılık suçlamalarını yasaları ihlal suçunu kabul ederken, şirkete karşı açılan ceza kovuşturması ve hukuk davalarında uzlaşmaya varıldığını açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, emisyon davasında çevreyi koruma ve tüketici haklarını savunmak suçlarından açtığı davada Volkswagen’i 4 milyar 300 milyon dolar para cezası ödemeye mahkum etti. ABD Adalet Bakanlığı Volkswagen tarafından da kabul edilen cezanın emisyon hilesine verilen cezayı kapsadığını belirtti.
Öte yandan, ABD’de satılan 475 bin mazotlu aracı satın alanların Volkswagen’e açtığı bireysel davalardan da 16 milyar 500 milyon dolara mal olacağı ifade ediliyor. ABD Adalet Bakanlığının açtığı ve kazandığı emisyon davası emsal teşkil etmesi Avrupa başta olmak üzere birçok ülkenin Volkswagen’e dava açması bekleniyor. 

Mehmet Koca

Etiketler: ABD, Volkswagen


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