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ABD’den YPG’ye 7 helikopter silah yardımı

ABD’nin, DEAŞ’a karşı savaşan Demokratik Suriye Güçleri’ne verilmek üzere YPG kontrolündeki Eyn İsa’ya 7 askeri helikopterle silah indirdiği bildirildi.

ABDden YPGye 7 helikopter silah yardımı

13 Aralık 2016 11:46

Basnews’de yer alan habere göre, ABD Suriye’deki muhaliflere taşınabilir hava savunma füzeleri verilmesinin önünü açacak bütçenin onaylanması ardından, DEAŞ’a karşı savaşan Demokratik Suriye Güçleri’ne verilmek üzere YPG kontrolündeki Eyn İsa’ya 7 askeri helikopterle silah indirdi. ABD Senatosu, Suriye’de DEŞA’a karşı savaşan yabancı güçlere askeri yardıma yapılan kısıtlamaları kaldırmıştı.

BasNews’e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Suriye Demokratik Güçleri’nden bir yetkili, ABD’nin, iki gün önce YPG kontrolündeki Eyn Îsa kasabasına 7 askeri helikopterle silah indirdiğini söyledi. Yetkili, ABD askeri helikopterinin Eyn Îsa’ya indirdiği silahların Rakka operasyonun ikinci hamlesinde kullanılmak üzere Suriye Demokratik Güçleri’ne verileceğini belirtti. Suriye Demokratik Güçleri, iki gün önce ‘Fırat’ın Gazabı’ olarak adlandırdığı Rakka operasyonunun ikinci aşamasının başladığını duyurmuştu.

“ABD, YPG’ye dayalı güvenli bir bölge oluşturacak”
Bir başka yetkili ise, Rakka operasyonunda kullanılmak üzere koalisyon ülkelerinin Suriye Demokratik Güçlerine gelişkin silahlar verdiğini ileri sürdü. Adının açıklanmasını istemeyen söz konusu yetkili, gönderilen silahlar arasında taşınabilir hava savunma füzeleri ve zırhlı araçlara karşı kullanılabilecek roketler olduğunu ifade etti. Yetkili, ABD’nin YPG’ye dayalı güvenli bir bölge oluşturmayı planladığını da ileri sürdü.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 619 milyar dolarlık 2017 bütçe tasarısı, Senato’da kabul edilerek Beyaz Saray’a göndermişti. Tasarıya sonradan eklenen bir madde, belli koşullara bağlı olmak kaydıyla Suriye’deki muhaliflere “taşınabilir hava savunma füzeleri” (MANPAD) verilmesinin de önünü açıyor. 

Etiketler: ABD’den YPG’ye silah yardımı


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Toplam Yorum (1)

  • ihsan : 13 Aralık 2016, Salı 11:03
    00
    buna r5ağmen hala incirlik kapatılmayacakmı aptallık değilmi kendi ayağına sıkmak değilmi
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