20 Kasım “Dünya Çocuk Günü" münasebetiyle Avrupa Birliğine dahil 29 ülkeyi kapsayan bir araştırmayı yayınlandı. AB ülkelerinde her dört çocuktan birinin açlık sınırında veya sosyal dışlama yaşadığı açıklandı. Avrupa Birliği bir taraftan çocuk sayısını arttırmak için teşvikler uygularken, diğer taraftan da AB üyesi 29 ülkede 100 milyonu aşan çocukların dörtte biri fakirlik sınırında hayatlarını idame ettiriyor.

AB resmi istatistik kurulu "Eruostat" tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Günü münasebetiyle yayınlanan araştırmada, AB genelinde 25 milyon çocuğun açlık sınırında ve sosyal dışlama yaşadığı açıklandı. 2010 ile 2016 yılları arasında bazı AB ülkelerinde fakirlik sınırında düşüşler yaşanırken bazı AB ülkelerinde ise yükselmesinin endişe oluşturduğu belirtildi.

Fakirlik ve sosyal dışlanmanın yaşandığı ülkelerin başında Bulgaristan ve Romanya gelirken sosyal refahı yerinde olan en mutlu çocukların ise İskandinav ülkelerinde olduğu açıklandı. Ailelerde eğitim seviyesinin yükselmesiyle fakirlik ve sosyal dışlanma oranlarının düştüğü belirtilen araştırmada, fakirlik sınırı ve sosyal dışlanma listesinde ilk sıralarda yaşları 0-17 arasındaki çocuklardan yüzde 46.7 ile Romanya, yüzde 43.8 ile Bulgaristan, yüzde 37.8 ile Yunanistan, yüzde 36.1 ile Macaristan, yüzde 34.4 ile İspanya ve yüzde 33,5 ile İtalya yer aldı.

En az fakirlik ve sosyal dışlanma yaşayan çocukların yaşadığı ülkelerde ise oranlar şu şekilde sıralandı:

İsveç yüzde 14, Finlandiya 14.9, Danimarka 15.7, Slovenya 16.6, Hollanda 17,2, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'da ise yüzde 18.5 oranında seyrediyor.

Fakirlik ve sosyal dışlanma oranlarında en çok gerileme yaşayan Letonya'da 2010 yılında yüzde 42,2 olan fakirlik ve sosyal dışlanma seviyesi 2016 yılında 31.3 geriledi. Fakirliğin en çok yükseldiği ülkelerin başında ise Yunanistan geldi. 2010 yılında fakirlik oranı 27.7 olurken 2016 yılında ise bu oran 37.8'e yükseldi. Yunanistan'ı Güney Kıbrıs 21,8'den 28,9 yükselerek takip etti. İtalya'da da fakirlik oranları 29.5'ten 33.5'e yükselen ülke oldu.

Mehmet Koca