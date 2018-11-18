AB'de en pahalı dizel Belçika'da

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliğinin (IRU) verilerine göre, Belçika AB üye ülkeleri arasında dizel yakıt satışında en yüksek fiyata sahip. Belçika'da geçtiğimiz hafta bir litre dizel ortalama 1.61 euroya (9,80 TL) kadar yükseldi. Böylece Belçika, son dönemde dizel fiyatlarında artış göstermesi ile İtalya, Finlandiya, İsveç ve Birleşik Krallık gibi ülkede pahalı olan dizel fiyatlarını geçmiş oldu.

Belçikalılar bazı bölgelerde yüksek yakıt fiyatlarına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Öte yandan, Fransa'da da artan akaryakıt vergilerine karşı, 'Sarı Yelekliler' hareketi tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.