AB’de her 20 kadından 1'i tecavüze uğruyor

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada en yaygın toplumsal sorun ve insan hakları ihlallerinden biri. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya çapında kadınların yüzde 35’i, eşi veya birlikte yaşadığı kişinin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine ya da partneri olmayan bir kişinin cinsel şiddetine maruz kalıyor. Ancak bazı ülke araştırmaları, kadınların yüzde 70’inin yaşamları boyunca erkeklerden fiziksel ve/veya cinsel şiddet gördüklerini ortaya koyuyor.

AB’de her 20 kadından 1'i tecavüze uğradı

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı tarafından 2014 yılında 28 Avrupa Birliği üyesi ülkede, 42 bin kadınla yüzyüze gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, her üç kadından biri, 15 yaşından itibaren fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı. Her 20 kadından 1'i ise tecavüze uğradı. Araştırmada, kadınların yaygın biçimde istismara uğradığı ancak bunların çok azının kayıtlara geçtiği, aile içi şiddet vakalarının sadece yüzde 14’ünün ve diğer şiddet vakalarının ise sadece yüzde 13’ünün rapor edildiği belirtildi.

Türkiye, Avrupa ülkelerinin gerisinde

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu raporuna göreyse, AB’de 15 yaşından büyük her 3 kadından 1’i, bir erkeğin fiziksel ya da cinsel şiddetine maruz kalıyor. Rapora göre, AB’de kadının en çok şiddet gördüğü ülkeler yüzde 52 ile Danimarka ve yüzde 47 ile Finlandiya. Almanya’da bu oran yüzde 35, İngiltere ve Fransa’da yüzde 44, Hollanda’da ise yüzde 45. Bu rapora göre, Türkiye genelinde yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalmış olanların oranı ise yüzde 36.

Türkiye’de kadına şiddet geriledi

Türkiye’de 2008 yılında yapılan araştırma sonucuna göre kadına yönelik şiddetin oranı yüzde 39 iken, 2013-2014 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) tarafından yürütülen ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırmada bu rakamın yüzde 3 düşerek yüzde 36’ya gerilediği görüldü.

Çocuk istismarında da zirve Avrupa’nın

Çocuklara yönelik şiddet ve cinsel içerikli yayınlarının 2016 yılı rakamları incelendiğinde, çocuk istismarına dair içeriklerin yer aldığı 57 bin 335 internet sitesi tespit edilirken, internet kurbanlarının yüzde 89’unun kız çocukları olduğu ve bu içeriklerin de yüzde 60’ının Avrupa merkezli sunuculardan elde edildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırmalardan elde edilen bir başka sonuç ise her yıl 15 yaş altı yaklaşık bin çocuğun cinayete kurban gittiği bilgisi oldu. Buna ek olarak, her 7 dakikada bir gencin şiddet sonucu öldürüldüğü belirlendi.

Fransa’da şok olay !

Geçen ay Fransa'da tecavüze uğrayan kadınla karakoldaki kadın polis arasında geçen konuşmaysa şok ediciydi. Zira kadın polis memuru, mağdureye, “Nasıl giyinmiştiniz?” diye soruyor ve ekliyordu:

“Pek tahrik edici bir görünüşünüz yok, niye bunu size yaptı acaba?”

Fransız sanatçının soruna skandal yorumu

Öte yandan, ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve ise, Ocak ayında cinsel taciz skandallarıyla başlayan “Metoo” hareketinin "aşırılığa" varmaya başladığını savunmuş, "Erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini" söylemişti. Bu açıklama, Avrupa'nın kadına yönelik tacize bakış açısını da ortaya koyar nitelikteydi.