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AB'den 15 Temmuz mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyon Üyesi Johannes Hahn, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü vesilesiyle açıklamalarda bulundu.

ABden 15 Temmuz mesajı

14 Temmuz 2017 16:56

Ortak açıklama yapan Mogherini ve Hahn, "15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye halkı, yüzlerce masum sivilin hayatına mal olan ve 2 binden fazlasının yaralanmasına neden olan bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. AB, hazin 15 Temmuz 2016 gecesinin ilk saatlerinde yapmış olduğu gibi, üzerinden geçen bir yılın ardından darbe girişimini bir kez daha kınıyor ve ülkenin demokratik biçimde seçilmiş kurumlarına tam desteğini yinelemektedir. AB, Türkiye ve tüm Türk halkıyla dayanışma içerisindedir" mesajını verdi.

“AB, istikrarlı, ekonomik anlamda canlı ve demokratik bir Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürmeye hazır ve isteklidir”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik’in de katılımıyla 25 Temmuz’da Brüksel’de gerçekleştirilecek Türkiye-AB üst düzey diyalog toplantısının önemine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İnsan Hakları, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü Avrupa Birliği'nin asli ilkeleridir. Bu ilkeler hem ilişkimizin temellerini hem de Türkiye ve Avrupa Birliği halklarının taleplerini bünyesinde barındırmaktadır. Kilit öneme sahip bir ortak, aday ülke ve aynı zamanda Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye, bu ilkelere katıldığını taahhüt etmiştir. Darbe girişimi faillerinin her birini, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına tam bağlılık içerisinde adalete teslim etmek Türkiye'nin hakkıdır. AB, istikrarlı, ekonomik anlamda canlı ve demokratik bir Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürmeye hazır ve isteklidir. Bu amaçla ve AB'nin Türkiye ile olan yükümlülükleri çerçevesinde, 25 Temmuz tarihinde Brüksel'de, AB ve Türkiye temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı ilgi alanları ve ortak zorlukları ele alacakları bir üst düzey siyasi diyalog toplantısı gerçekleştirilecektir."  

Selçuk Böke


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