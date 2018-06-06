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AB’den ABD’ye ticari misilleme

ABD’nin AB’den ithal edilen alüminyum ve çelik ürünlerine ek gümrük vergisi uygulaması kararı üzerine AB, Temmuz ayı itibariyle ABD mallarına ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

ABden ABDye ticari misilleme

06 Haziran 2018 14:00

AB Genel Sekreter Yardımcısı Maros Sefcoviç yaptığı açıklamada, ABD mallarına ek gümrük vergisi uygulamasının Temmuz ayında başlayacağı kararını aldıklarını duyurdu. Ek verginin uygulanacağı ABD mallarının uzun listesinin hazır olduğunu belirten Sefcoviç, "Avrupa Birliği’nin ABD’ye misilleme olarak hazırladığı ek vergili gümrük tarifeleri Dünya Ticaret Örgütü’nün belirttiği çerçeve dahilindedir. Uygulamamız ılımlı anlamda bir cevaptır" dedi. 

Ek gümrük vergisi uygulanacak ABD malları arasında çelik ürünleri, fıstık ezmesi, alkollü içecekler, motosiklet ve tekstil ürünleri bulunuyor. 

ABD, 1 Haziran’dan bu yana çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulamaya başlamıştı. 

Mehmet Koca

 

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