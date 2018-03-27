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AB’den Husilere kınama

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan yönelik füze saldırıları gerçekleştiren Husileri kınadı.

ABden Husilere kınama

27 Mart 2018 16:15

Yemen’de iç savaşa neden olan Husi milisleri tarafından, geçtiğimiz Pazar günü Riyad havaalanı dahil olmak üzere Suudi Arabistan’ın çeşitli hedeflerine füze saldırıları düzenlenmişti. 

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Bu, şimdiye kadar ki çatışmada eşi benzeri görülmemiş bir durum. Uluslararası toplumun Yemen krizine barışçıl, müzakere edilmiş ve kapsayıcı bir çözüm çağrısıyla çelişen bir başka provokatif eylemi temsil ediyor" dedi.
Açıklamada, askeri müdahalenin artmasının Yemen nüfusunun daha fazla acı çekmesine ve bölgedeki istikrarsızlığa yol açacağı belirtildi. AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve ekibinin arkasında sağlam bir duruş sergilediğini yineledi. 

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: 

"Siyasi müzakerelerin acil bir şekilde yeniden başlaması amacıyla çatışan tarafların bütünüyle ilişkilerini sürdürme çabaları da dahil olmak üzere, çalışmalarına koşulsuz destek sunmaya devam edeceğiz. Paralel olarak, Yemen halkının kötü durumunun hafifletilmesine yönelik eylemimize devam edeceğiz."  

Cafer Yıldırımer

Etiketler: Avrupa Birliği, Husilere, suudi arabistan

 

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