AB’den Polonya’yı sorguya çekme kararı

Muhafazakar ve milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) iktidarda olduğu Polonya’da geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yargı reformu bu ülke ile AB arasında sorun olmaya devam ediyor. Söz konusu yargı reformunun hukukun egemenliğini ortadan kaldıracağını, birlik değerlerine ters olduğunu belirten Avrupa Komisyonu’nu geçtiğimiz Aralık ayında tarihinde ilk defa üye devlete karşı AB Anlaşması’nın 7. maddesini devreye sokmuştu.

Polonya makamlarınca tepkiyle karşılanan bu karar sonrası, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile çok defa bir araya gelip sorunu çözmeye çalışmıştı. Görüşmelerde Başbakan Morawiecki’nin egemen bir devlet olarak yargıda reforma gitme hakları olduklarını, söz konusu değişikliklerin hukukun egemenliği ilkesini ayaklar altına almadığını ifade etmesiyle birlikte, Polonya söz konusu reform paketlerinde küçük çaplı değişikliklere gitmişti. Ancak Polonya’nın yaptığı değişikliklerin sorunu çözmekten uzak olduğunu, 3 Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle yargı bağımsızlığının, hukukun üstünlüğünün tehlikeye gireceğine hükmeden Avrupa Komisyonu, AB dönem başkanı Bulgaristan’dan 26 Haziran’da Polonya’yı sorguya çekmesini istedi. Dönem başkanlığını Temmuz ayında Avusturya’ya devretmeye hazırlanan Bulgaristan ise Komisyon’un talebine yeşil ışık yaktı. Buna göre Bulgaristan, Polonya’nın 26 Haziran’da sorguya çekileceği kararını yarın açıklayacak.

AB tarihinde ilk olacak sorgu için Polonya makamları AB Bakanlar Konseyi’ne yolladığı yazıda sorgunun dürüst ve ayrımcılık içermeyen bir süreçte gerçekleşmesini talep etti. Ne şekilde gerçekleşeceği yarın netliğe kavuşacak olan sorgulama esnasında AB Bakanlar Konseyi’nin Polonya temsilcisi için ayrı bir oda hazırlanmasını önerdiği de gelen bilgiler arasında. Sorgu sırasında Avrupa Komisyonu’nun AB Bakanlar Konseyi üyesi olmaması dolayısıyla görüş belirtmemesini, soru sormamasını da talep eden Polonya makamları, Bakanlar Konseyi’ne söz konusu sorgulamanın güven, tarafsızlık, şeffaflık ve işbirliğine bağlılık ruhu içerisinde gerçekleşmesi gerektiği düşüncelerini de iletti.