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AB'den son dakika referandum açıklaması

Avrupa Birliği''nden yapılan açıklamada, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumuyla ilgili 'Sonuçlara saygı duyuyoruz' denildi.

ABden son dakika referandum açıklaması

28 Nisan 2017 21:08

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mohgherini'nin son dakika yapmış olduğu açıklamada, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği referandumuyla ilgili olarak 'Sonuçlara saygı duyuyoruz' dedi.

Ayrıca düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamada 'Türkiye, AB için vazgeçilmez bir ortaktır' denildi.

TÜRKİYE İLE MÜZAKERELER ASKIYA ALINMADI

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mohgherini'nin yaptığı açıklamada; 'Türkiye, AB için vazgeçilmez bir ortaktır' ve Türkiye ile AB müzakerelerine ilişkin ise, Türkiye ile müzakereler askıya alınmadı. Müzakerelerimiz kaldığı yerden devam edecektir dedi.

Etiketler: AB, Avrupa Birliği, referandum


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