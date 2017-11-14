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AB’den yalan haberlere karşı savaş

Avrupa Birliğinin (AB) medyada çıkan yalan haberlere karşı savaş açtığı ve konuyla ilgili araştırma yapacak uzman bir ekibin oluşturulacağı belirtildi.

ABden yalan haberlere karşı savaş

14 Kasım 2017 15:49

Avrupa Birliği, yalan haberlere karşı savaşma kararı aldığını ve konuyla ilgilenecek uzman bir ekibin kurulacağını açıkladı. AB, yalan haberlere yaklaşım ve ele alma konusunda Avrupa Birliği Komisyonuna tavsiyelerde bulunarak, bunun için uzman bir ekibin kurulacağını açıkladı. Çalışma grubuna ise "Üst Düzey Uzman Grubu" ismi verildi. Ayrıca vatandaşların, bu sorun hakkında soru sorabileceği bir platform da kurulacak.

Farklı alanlardan uzmanların komitenin bir parçası olmak için Aralık ayı ortasına kadar başvuru yapabilecekleri belirtildi. Grupta medya uzmanları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri için de yer ayrılacak. Ocak ayından itibaren yürürlüğe girecek olan çalışma grubunun ilk sonuçlarının ise 2018 yılının Nisan ayında açıklaması bekleniyor. 

Büşra Altınkaya

Etiketler: Avrupa Birliği, yalan haberler

 

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