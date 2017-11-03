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Abdest alma bahanesi ile vatandaşların ceplerini boşalttı

Karabük’te caminin şadırvanında abdest alma bahanesi ile gelen bir kişi askıdaki montun cebinde bulunan 5 bin TL’yi çalarak kaçtı. Şadırvanda yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Abdest alma bahanesi ile vatandaşların ceplerini boşalttı

03 Kasım 2017 15:39

Olay geçtiğimiz hafta Karabük merkeze bağlı Yeni Mahalle pazaryeri içinde yer alan camide meydana geldi. Karabük Sebze ve Meyve Halinde esnaflık yapan Serdar Güzelgöz, üzerinde bulunan 5 bin TL’yi emanet aldığı arkadaşına vermek için Yeni Mahalle’ye gitti. Bu sırada öğle namazı abdesti almak için caminin şadırvanına giden Güzelgöz, paranın bulunduğu montu askıya astıktan sonra abdestini alıp namazını kıldı. Namaz çıkışı üzerindeki emanet parayı vereceği sırada montunun cebinde paranın olmadığını fark etti. Bunun üzerinde düşürdüğünü sanan Güzelgöz, camiye tekrar geri gitti. Burada görevlilerin yardımı ile güvenlik kamerasını inceleyen esnaf parasının çalındığının tespit edilmesi üzerine polisi arayarak şikayetçi oldu.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, şahsın abdest alma bahanesi ile şadırvanda diğer şahısların da ceplerini karıştırdığını tespit etti. Olayla ilgili eşgali belirlenen şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Namaz kılmak için gittiği caminin şadırvanında parası çalınan Serdar Güzelgöz, yaşadığı olayın başkalarının da başına gelmemesi için uyarıda bulunarak dikkatli olmalarını istedi.
Güzelgöz, “ Halde parayı saydım ve toptancıya vermek için yola çıktım. Namaz saatine 5-6 dakika kaldığını gördüm. Namazı kılıp öyle teslim edeyim dedim. Şadırvana girip ceketimi astım ve abdest aldım. Namazı kıldıktan sonra parayı teslim edeceğim zaman paranın olmadığını gördüm. Nerede düşürdüm derken şadırvana gelip baktım ve kameralarını izleyince çalındığını gördüm. Şikayetçi oldum ve paranın bulunmasını bekliyorum. İnsanların camiye veya abdesthaneye gittiğinde böyle olayların olacağını düşünmediğinden telefon ve paralarını kendi üzerlerine alınsın. İnşallah başka kişilerin başına gelmez. Ben daha sonra aynı miktarda parayı başka bir arkadaştan borç alıp toptancıya verdim” dedi.


Yasin Erdem
 

 

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