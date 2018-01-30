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ABD'li askere evlatlık verilen kız, 28 yıl sonra gerçek annesiyle buluştu

İncirlik Üssü'ndeki ABD'li askere evlatlık verilen yüzlerce çocuktan biri 28 yıl sonra Esra Erol’da programında gerçek ailesine kavuştu.

ABDli askere evlatlık verilen kız, 28 yıl sonra gerçek annesiyle buluştu

30 Ocak 2018 10:40

İncirlik Üssünden Amerikalı aileye evlatlık verdiği kızıyla 28 yıl sonra Esra Erol’da programında kavuştu. Kızıyla ilgili tüm gerçekleri Esra Erol’da öğrenen anne 28 yıldır görmediği, Amerikalı aileye evlatlık verilen kızı Ayşe’ye Esra Erol’da kavuştu. Anne, “Şükürler olsun kızımı ölmeden gördüm" diyerek duygularını ifade etti.

"Beni büyüten ailem, bana çok güzel baktı"

28 yıl sonra gerçek annesiyle buluşan Ayşe, “Hayatım boyunca psikolojik hiç sıkıntı yaşamadım. Biyolojik ailemi hiç aramak istemedim. Çünkü beni büyüten ailem, bana çok güzel baktı. Ailem hep bana biyolojik ailemle ilgili bilgi veriyordu. 5 yıldır evliyim, çocuğum yok" diyerek kardeşlerine sarılmak için çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
Esra Erol ise bu duygusal buluşmaya ilişkin “Bazı duyguların önüne geçemezsiniz, bu anı yaşadığımız için çok mutluyuz. Keşke yıllar öncesinde bunlar yaşanmasaydı” dedi. Duygu dolu anların yaşandığı programda anne-kız Esra Erol’a teşekkürlerini ilettiler. Ayşe hiç görmediği kız kardeşiyle ise bugün Esra Erol’da da bir araya gelecek. 

 

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