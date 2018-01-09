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ABD'li askerler Türk çocukları satın almak için açık çek vermiş

Adana'da 1953'te kurulan ABD'ye ait İncirlik Hava Üssü'nde çalışan askerlerin 80-90'lı yıllarda yaygın olarak Türk bebekleri satın aldığı iddia edildi.

ABDli askerler Türk çocukları satın almak için açık çek vermiş

09 Ocak 2018 12:09

 İncirlik Üssü yakınlarında esnaflık yapan Mahmut Acar, bir ABD askerinin kız çocuğunu satın almak için “Ne kadar para isterseniz veririz” dediğini ve bu teklif üzerine deliye döndüğünü anlattı. Mehmet Bozkurt ise o dönemlerde çok sayıda Türk kadınının da Amerikalılarla evlenerek ABD'ye gittiğini söyledi.

Adana'da 1953'te kurulan İncirlik Hava Üssü bu kez de ABD'li askerlerin 80-90'lı yıllarda yaygın olarak Türk bebekleri satın aldığı iddiasıyla gündeme geldi.

Üste yoğun asker popülasyonunun olduğu dönemde 'Küçük Amerika' olarak adlandırılan Sarıçam İncirlik Mahallesi'nde esnaflık yapan Mahmut Acar (53), 1994 yılında bir askerin kız bebeğini satın almak için teklifte bulunduğunu söyledi. Acar, “Ailem bana söyledi şok oldum. Bebek verilmez. Ama para karşılığı satanlar var. Bazı aileler mağdur durumda olduğu için satıyorlardı. O zaman fakirlik vardı. Gelip parayla çocukları alıyorlardı.

Satanların çoğu içeride çalışan kadınlardı. İşbirliği yapıyorlardı. Bazı Amerikalılar çocukları olmadığı için, bazıları da dinlerini değiştirmek, misyonerlik yapmak için çocukları satın alıyorlardı. Bana satış teklifini duyduğumda deliye döndüm. 'Ne kadar para isterseniz veririz demişler' o dönemlerde. İnsan evladını satar mı” dedi.

Esnaf Mehmet Bozkurt ise 35 yıl bölgede ticaret yaptığını ancak ABD'nin bölgeyi terör bölgesi olarak ilan etmesinden sonra pek çok esnaf gibi dükkanını kapatmak zorunda kaldığını ifade ederek, bebek satışı olaylarının dışında çok sayıda Türk kadınının da Amerikalılarla evlenerek ABD'ye gittiğini söyledi. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli
 

 

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