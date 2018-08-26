ABD’li başkanlardan McCain için taziye mesajı

Arizona Senatörü olarak görev yapan John McCain, beyin kanseri nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Senatör John McCain’in ailesine yönelik bir taziye mesajı yayınladı. Trump yayınladığı kısa mesajında, “Senatör John McCain’in ailesine en derin saygılarımı iletiyorum. Kalplerimiz ve dualarımız seninle” dedi.

ABD’nin 44’ncü Başkanı Barack Obama da yayınladığı taziye mesajında, “John McCain ve ben farklı nesillerden üyelerdeydik, tamamen farklı geçmişlerden geldik ve en üst düzey siyasetle yarıştık. Michelle ve ben eşi Cindy McCain ve ailelerine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

ABD’nin 42’nci Başkanı Bill Clinton da, “Senatör John McCain, her vatandaşın anayasamızın verdiği özgürlüklerden ve Deniz Kuvvetlerindeki kahramanlık hizmetinden 35 yılını Kongre'de verdiği bir şey yapma sorumluluğuna sahip olduğuna inanıyordu. Yetenekli, sert bir politikacı ve aynı zamanda Hillary’nin Senato’da hizmet vermekten onur duyduğu güvenilir bir meslektaştı. Ülke için en iyi olduğunu düşündüğü şeyi yapmak için sık sık partizanlığı bir kenara koydu ve yapılacak en doğru şeyse asla korkmadı. Vietnam ile ilişkileri normale döndürme çabalarımızdaki liderliği için daima minnettar olacağım. Düşüncelerimiz ve dualarımız karısı Cindy, annesi, Roberta, çocukları ve tüm ailesiyle birlikte” dedi.

ABD’nin 43’üncü Başkanı George W. Bush ise John McCain yayınladığı taziye mesajında, "Bazı hayatlar çok canlı, sona erdiğini hayal etmek zor. Bazı sesler çok canlı, onları düşünmek zor. John McCain en yüksek mertebeden bir vatanseverdi" dedi.

Hasan Çelik

