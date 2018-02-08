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ABD'li bir yetkili: 'Rusya ABD’nin seçmen kayıt sistemine girdi'

ABD seçimlerini korsan müdahaleye karşı korumakla görevli bir görevli, Rusların 2016 başkanlık seçimlerinden önce ABD’nin birçok eyaletinde seçmen kayıt sistemine girdiğini ileri sürdü.

ABDli bir yetkili: Rusya ABDnin seçmen kayıt sistemine girdi

08 Şubat 2018 14:06

ABD'de bir televizyon programında konuşan iç siber güvenlik bölüm başkanı Jeanette Manfra, Rusların ABD seçmen kayıt sistemine girmesiyle ilgili bir soruya cevap verirken, gizli bilgileri kamu önünde açıklayamayacağını ancak, Rusların, 2016’da 21 eyaletin seçmen kayıtlarını hedef aldığını ancak bunların az sayıda kısmına gerçekten başarılı bir şekilde girdiklerini söyledi.

Rusya’nın ABD’nin seçmen kayıt sistemine müdahale ettiği sırada iç güvenlikten sorumlu bakan olan Jeh Johnson, 2016'nın bir uyarı çağrısı olduğunu belirterek, "Şimdi demokrasiye saldırılmadan önce devletin ve eyaletlerin buna karşı bir şey yapması gerekir. Seçmenlerin veri tabanlarının Rus hükumeti tarafından taranıp taranmadığına karar verebiliyoruz" dedi.

ABD’li yetkililer herhangi bir seçmen kayıt listesinin değiştiğine dair bir delil bulunmadığını söyledi.

 

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