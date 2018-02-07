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ABD’li dev market zincirine Türk humusu

Akdeniz Mutfağının geleneksel lezzetlerinden Türk humusu ABD pazarına açılıyor. Ocak ayında dev market zinciri Walmart’a ilk sevkiyatını gerçekleştiren Dardanel Şirketler Grubu’na bağlı Niyazi Önen Gıda Sanayi A.Ş., 2018 yılında ABD, Avrupa ve Ortadoğu’ya 10 milyon dolarlık ihracat hedefliyor.

ABDli dev market zincirine Türk humusu

07 Şubat 2018 10:41

Türk damağına uygun lezzetleri, pratik ve farklı tatlarla harmanlayarak sunan Niyazi Önen Gıda Sanayi A.Ş., geleneksel lezzetlerden humusu ABD pazarı ile tanıştırıyor. Dünyada 30’a yakın ülkede 11 bin 600 civarında mağazası bulunan Walmart’a ilk ihracatını gerçekleştiren şirket, ürettiği sağlıklı atıştırmalık olan Türk humusu ABD pazarına açıldı.

Orta vadede en az 10 milyon dolarlık ihracat hedefi
Walmart ile yapılan ihracatın hem Dardanel Grubu, hem de Türkiye ekonomisi açısından büyük bir katma değer sağlayacağına işaret eden Dardanel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, "Halen Dardanel ürünleri ile birçok ülkeye ihracatımız söz konusu. Hedefimiz; Hem Akdeniz mutfağının lezzetlerini yurt dışı pazarlara tanıtmak, hem de elde edilecek ihracat gelirleri ile Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak. Gerçekleştirdiğimiz ihracat ile birlikte, Ar-Ge departmanımızın sağlıklı atıştırmalıklar kategorisini geliştirmek için uzun yıllar yaptığı çalışmalar sonuç verdi. Humus ürünlerinin yanı sıra sağlıklı atıştırmalıklar kategorisinde pita cips, fava gibi yeni ürünleri de ABD, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına ihraç edeceğiz. Aynı zamanda yurt içinde de satışa sunacağız" diye konuştu. 

 

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