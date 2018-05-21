ABD'li heyet Beytüllahim'de protesto edildi

Bir grup Filistinli aktivist, bugün ABD hükümetine ait bir program aracılığıyla çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin mezuniyetine katılmak üzere Filistin’e gelen heyeti protesto etmek için heyetin bulunduğu Beytüllahim kentinde bir araya geldi. Tepkilerini yumurta ve ayakkabı atarak gösteren Filistinli aktivistler, ABD karşıtı sloganlar atarak Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" kararını protesto ettiler. Gösteriye katılan Filistinli aktivist Ahmed Odeh, "Filistin halkı adaletsizliği kabul etmiyor. Amerikan halkını seviyoruz, fakat ABD yönetimi her zaman zalim İsrail'in yanında. Filistin halkı bunu kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

Hamad Alnajjar

