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ABD’li heyet F-35 Programı kapsamında TAI’yi ziyaret etti

ABD Kongre heyeti, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri David Hobbs’la birlikte TBMM’de temaslarda bulundu, F-35 Programı kapsamında TAI’yi ziyaret etti.

ABDli heyet F-35 Programı kapsamında TAIyi ziyaret etti

27 Ağustos 2018 18:41

Dışişleri Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Michael Turner (C-OH, Silahlı Hizmetler Komitesi), John Garamendi (D-CA, Silahlı Hizmetler Komitesi), Tom Marino (C-PA, Dış İlişkiler Komitesi) ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Hood ve Temsilciler Meclisi personelinden oluşan heyet, bugün Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığıyla temaslarda bulundu. Kongre üyeleri ayrıca, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri David Hobbs’la birlikte TBMM’de temaslarda bulundu, F-35 Programı kapsamında TAI’yi ziyaret etti.
26 Ağustos’ta İzmir’deki NATO Kara Komutanlığını (LANDCOM) ve Adana İncirlik Üssünü ziyaret eden heyetin, bugünkü resmi temaslarının ardından ülkelerine dönmesi bekleniliyor.

 

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