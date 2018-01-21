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ABD'li Komutan Votel'den 'Afrin' açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel Afrin hakkında açıklamada bulundu. 'Afrin bizim için bir operasyon alanı değil' ifadelerini kullanan Votel, Münbiç'e yönelik bir operasyondan Türk yetkililerin bahsetmediğini söyledi

ABDli Komutan Votelden Afrin açıklaması

21 Ocak 2018 05:17

Etiketler: ABD, afrin

 

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