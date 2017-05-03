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ABD'li komutandan PKK itirafı!

ABD-Koalisyon sözcüsü Albay Dorrian, verdiği brifingte çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dorrian, PKK'nın Suriye Demokratik Güçleri'nin bir parçası olduğunu kaydetti.

ABDli komutandan PKK itirafı!

03 Mayıs 2017 22:40

YPG ile sınırda nöbet tutan, teröristlerin cezanelerine katılan ABD'den PKK'ya yönelik çok çarpıcı bir itiraf geldi. ABD'nin terör listesinde yar alan PKK'nın Suriye kolu olan YPG ve SDG'yle kol kola olan ABD'nin Koalisyon sözcüsü Albay Dorrian bugün gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce PKK ile ilgisi olmadığını savunduğu SDG'nin PKK'nın bir parçası olduğunu itiraf etti.

PKK SDG'NİN BİR PARÇASI

Dorrian Suriye'deki gelişmelere ilişkin verdiği brifingte terör örgütü PKK'ya yönelik açıklamalarda da bulundu. Dorrian yaptığı değerlendirmede 'PKK ile ilgili olarak da, (PKK) Suriye Demokratik Güçleri’nin bir parçası. Suriye Arap Koalisyonu da Suriye Demokratik Güçleri’nin aynı zamanda bir parçası. Rakka’yı kuşatan güçlerin büyük bir bölümü Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı Suriyeli Araplardan oluşuyor' dedi.

Kaynak: Star

Etiketler: ABD, pkk


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