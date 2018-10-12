ABD'li rahip Andrew Brunson, özel uçakla Almanya'ya gitti

ABD'li rahip Andrew Brunson, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, hükümle birlikte serbest bırakıldıktan sonra İzmir Alsancak'ta bulunan Işılay Saygın Sokak'taki evine geldi. Brunson'ın evine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'de geldi. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bir süre sonra Brunson'ın eşi Norine Brunson ve avukatı İsmail Cem Halavurt da eve girdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Brunson'ın evinde elektronik kelepçesini çözdü. Brunson, evde 3,5 saat kaldıktan sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanına gitti. Havaalanında geniş güvenlik önlemi altında rahip Brunson, eşiyle birlikte özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

Brunson'ın Almanya'ya gittiği ve burada 2 gün kaldıktan sonra ABD'ye gideceği öğrenildi.

Ali Gözeten - Ceren Atmaca - Halil Karahan - Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri

