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ABD’li Senatör McCain için cenaze töreni

ABD’nin Arizona eyaletinde, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Arizona Senatörü John McCain için cenaze töreni düzenlendi.

ABDli Senatör McCain için cenaze töreni

29 Ağustos 2018 22:48

ABD’de beyin kanseri hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör McCain için Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin polis eşliğinde getirilmesinin ardından çelenk koyma töreni yapıldı.

25 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybeden McCain'in cenazesinin sonrasında Washington’daki Ulusal Katedrali Capitol Rotun’a getirileceği belirtildi. 81yaşındaki McCain cenazesi, pazar günü Maryland eyaletinde bulunan Deniz Harp Okulu'nda bulunan mezarlığa defnedilecek.

Trump’ın cenaze törenine katılmamasını vasiyet etmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararların ciddi derecede eleştirmeni olan McCain, ölümünden önce katıldığı bir televizyon programında vasiyetnamesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın cenaze törenine katılmasını istemediğini açıklamıştı.  

 

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