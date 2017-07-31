Diğer
Kategoriler

ABD'li skorer Gaziantep Basketbol'da

Gaziantep Basketbol, ABD'li skorer gard 25 yaşındaki Sean Armand'ı kadrosuna kattı.

ABDli skorer Gaziantep Basketbolda

31 Temmuz 2017 13:09

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, sezonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da geçiren ABD'li skorer gard 25 yaşındaki Sean Armand'ı renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden 1.93 metre boyundaki Sean Armand transferini, İngilizce "Gaziantep Basketbol'a hoş geldin" başlığı ile duyurdu. Armand'ın yeni sezonda yeni takımı ile mücadele edeceği belirtilen duyuruda, "Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde forma giydiği 29 maçta 29.6 dakika, 14.9 sayı, yüzde 40 üçlük ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynayan 25 yaşındaki Amerikalı skorer gard bu sezon takımımız için mücadele edecek" ifadelerine yer verildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!