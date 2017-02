Amerika Birleşik Devletleri’nde başkanlık seçimi bitmesine rağmen etkileri hala devam ediyor. Başkan seçilen Donald Trump’ın söylemleri ve davranışları ABD’de sanat, iş dünyası ve ekonomi dünyasında tartışmalara devam ediyor. Birçok ünlü isim Trump karşıtı söylemlerini dile getirmekten kaçınmıyor.

Solcu komedyen Rosie O'Donnell’ın seçimlerde Rus hükümeti ile anlaşma "suçlaması"ndan temize çıkana kadar Donald Trump'ın göreve başlama töreninin geciktirilmesini engellemek adına sıkıyönetim ilan edilmesi için Hillary Clinton'a destek vermesinden sonra şimdi de Yahudi asıllı komedyen Sarah Silverman’dan sözleri tartışılıyor. Silverman, 10 milyon takipçisi bulunduğu Twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump’ı sert bir dille eleştirerek "Uyan ve direnişe katıl" şeklinde konuşarak "Ordu bizimle olunca faşistler devrilir. Deli kral ve görevlileri güle güle." dedi.

Sarah Silverman kimdir?

Sarah Kate Silverman (doğum 1 Aralık 1970) Yahudi asıllı ABD'li komedyen, yazar, şarkıcı, aktris ve müzisyen. Genellikle Sarah Silverman adını kullanmasına karşın Big S adı ile ünlüdür. Silverman komedi alanı olarak toplumdaki tabuları ele alır ve çoğunlukla ırkçılık, cinsiyetçilik ve din konularına dikkat çeker.

Sarah Silverman, kariyerine 1993 yılında ABD'nin ulusal televizyonu NBC'de yayınlanan Saturday Night Live adlı talk-show programı ile başladı. Daha sonra The Larry Sanders Show'da yazarlığa başladı. Genellikle Larry Sanders'ın esprilerini yazdı ve büyük beğeni topladı. Silverman 2005 yılında Liam Lynch'in yönettiği, Sarah Silverman: Jesus Is Magic adlı komedi filminde başrol oynadı ve büyük bir çıkış yaptı. 2008 yılında Jimmy Kimmel Live! talk-show programı ile Emmy Ödülü'nü kazandı. Kariyerine, The Sarah Silverman Program adlı komedi dizisinde devam etmektedir. Dizi Türkiye'de e2 kanalında yayınlanmaktadır.