ABD’liler yılbaşı ağaçlarına yılda 2 milyar dolar harcıyor

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, bu yıl ABD genelinde halkın yaklaşık yüzde 79'u çam ağacı alarak evlerini süsledikleri belirtildi. Egzotik ağaç türleri için de ABD’lilerin teslimat ve yol ücreti dahil olmak üzere bin dolara kadar ödeme yaptıkları belirtildi. 2016-2017 yılında ise yüzde 33'ü ağaç çiftliklerinden yüzde 28'isi ise diğer mağazalardan bin 850 milyar dolar değerinde çam ağacı satın alınmıştı.

ABD evlerinde çam ağaçlarının yüzde 81'i yapay bulunuyor. Yapay bir çam ağacının fiyatı ise 60 ile 110 dolar arasında değişiyor.

Hasan Çelik