Diğer
Kategoriler

ABD’liler yılbaşı ağaçlarına yılda 2 milyar dolar harcıyor

ABD’liler yılbaşında çam ağaçlarına 2 milyar dolara yakın para harcıyor.

ABDliler yılbaşı ağaçlarına yılda 2 milyar dolar harcıyor

30 Aralık 2017 10:12

Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, bu yıl ABD genelinde halkın yaklaşık yüzde 79'u çam ağacı alarak evlerini süsledikleri belirtildi. Egzotik ağaç türleri için de ABD’lilerin teslimat ve yol ücreti dahil olmak üzere bin dolara kadar ödeme yaptıkları belirtildi. 2016-2017 yılında ise yüzde 33'ü ağaç çiftliklerinden yüzde 28'isi ise diğer mağazalardan bin 850 milyar dolar değerinde çam ağacı satın alınmıştı.

ABD evlerinde çam ağaçlarının yüzde 81'i yapay bulunuyor. Yapay bir çam ağacının fiyatı ise 60 ile 110 dolar arasında değişiyor. 

Hasan Çelik

Etiketler: ABD, yılbaşı ağacı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç