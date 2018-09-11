ABD'nin BM Temsilcisi Haley: “İran ve Esad rejimi siyasi çözümle ilgilenmiyor”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı Üçlü Zirve'nin sonuçlarını ve İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için toplandı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley BMGK'da yaptığı konuşmada, Rusya ve Esed rejiminin İdlib'de 100'den fazla hava düzenlediğini iddia etti. Haley, “Rusya, İran ve Esad rejimi siyasi çözümle ilgilenmiyor. Türkiye bunu geçen hafta öğrendi, İdlib'de ateşkes istedi ama Rusya ve İran, Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi” dedi.

“Rusya'nın başka çaresi yok”

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İdlib'de on binlerce El Nusra ve DEAŞ üyesinin bulunduğunu söyledi. Temsilci Nebenzia Tahran Zirvesi'nde, Rusya, İran ve Türkiye'nin tüm Suriye'de terör unsurlarını ortadan kaldırma konusunda hemfikir olduklarını açıkladıklarını hatırlattı. Suriye'de Rusya'nın başka alternatifi olmadığını söyleyen Nebenzia, “Siyasi çözüme karar veren silahlı muhalifleri acilen teröristlerden ayırmaya ihtiyaç var ve bu çağrı uluslararası toplumun tüm üyelerine” dedi.

“Türkiye ateşkes çağrısından vazgeçmiyor”

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısında bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını yeniledi. Sinirlioğlu, Astana görüşmelerinin Suriye'deki şiddeti azaltmak ve demokrasi sürecini hızlandırmak için yapıldığını hatırlattı. Sinirlioğlu, “Ateşkes çağrımız tüm askeri operasyonları kapsıyor ve Türkiye bu yönde çalışmalarını sürdürecek. Uluslararası toplumu da sesli ve aktif olarak çabalarımızı desteklemeye davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Kapasitemizin üst sınırına ulaştık”

İdlib'de askeri operasyonların insani krize sebep olacağına işaret eden Sinirlioğlu, yeni bir mülteci akınının Türkiye ve Avrupa ve ötesinde muazzam güvenlik riskleri oluşturacağı konusunda uyardı. Türkiye'nin 3,5 milyonla dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu hatırlatan Sinirlioğlu, “Ama şununla da yüzleşelim uzun süre önce kapasitemizin üst sınırına ulaştık” dedi.

Sinirlioğlu, “Bugün İdlib'de bizi endişeyle izleyenler terörist değil, 3,5 milyon sivil ve bunun 1 milyonu çocuk. Onları hayal kırıklığına uğratamayız” diye konuştu.