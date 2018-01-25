ABD'nin derdi PYD'yi kurtarmak

Beş yıl önce Ankara, aynı talebi iletmiş ancak ABD karşı çıkmıştı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonlarına döneceği cevabını ABD Başkanı Donald Trump, dün kendisi aradı.

TSK ve ÖSO’nun Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtında 5’inci gün geride kalırken Türkiye sahada olduğu gibi diplomasi alanında da büyük kazanımlar elde etti. DEAŞ’a karşı savaşıyor maskesi altında PYD-YPG’yi modern silahlarla donatan ve her türü desteği veren ABD yönetimi son olarak Türkiye sınırında ana omurgasını PYD- YPG’li teröristlerin kuracağını söylediği ‘sınır muhafızları’ adı altında 30 bin kişilik terör ordusu oluşturmayı planlıyordu. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı ve bu süreçte yürütülen başarılı diplomasi ile planları bozulan ABD tavır değişikliğine gitti. Daha önce PYD/YPG’ye desteklerini ifade eden ABD’li yetkililerden birbiri ardına “yanlış anlaşıldık” açıklamaları geldi. Son olarak ABD’nin DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, ABD’nin Suriye’de PYD’den oluşan 30 bin askerlik bir sınır gücü kurma niyetinde olmadığını bir kez daha ifade etti.

NATO VE AB’DE DESTEK

Bu süreçte NATO ve AB ülkeleri de şaşırtan bir şekilde Türkiye’nin yanında yer aldı. Operasyonun ilk anından itibaren çok net bir şekilde Türkiye’nin güvenlik endişeleri olduğunu ve son derece büyük bir terör tehdidiyle mücadele ettiğine dikkat çeken NATO, Türkiye’nin son dönemde terörle en fazla mücadele eden ülke olduğunu da vurguladı. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Türkiye’nin güvenliğini koruma hakkı olduğunu söyledi. Harekâtın ilk günlerinde Batılı ülkelerden yapılan ‘endişeliyiz’ açıklamaları da yerini destek mesajlarına bıraktı. İngiltere operasyona destek verdiğini açıkladı. Hollanda’dan ise YPG’nin masum olmadığı yönünde bir açıklama geldi. Harekâtın 3’üncü gününde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye gündemiyle önceden planlanan bir toplandı gerçekleştirdi. Toplantıda beklintiler rağmen Türkiye aleyhine bİr karar çıkmadı. Türkiye’nin Afrin operasyonu Moskova ve Washington arasında tartışmalara da neden oldu.

Türkiye Gazetesi