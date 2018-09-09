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ABD’nin doğu kıyısında olağanüstü hal ilan edildi

ABD’nin doğu kıyısında olağanüstü hal ilan edildi
ABD’nin doğu kıyısında olağanüstü hal ilan edildi

ABD’nin doğu kıyısındaki Kuzey Carolina, Georgia, Atlanta, Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinde etkili olan tropikal fırtına ‘Florence’in gelecek hafta kasırgaya dönüşeceği uyarısı yapıldı ve olağanüstü hal ilan edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi gününe kadar tropikal fırtına Florence’nin büyük bir kasırgaya dönüşeceği uyarısında bulunarak su taşkınlarına karşı vatandaşları önlem amaçlı güvenli yerlere tahliye olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, Miami merkezli fırtınanın önümüzdeki hafta sonuna kadar güneydoğu ABD sahilinin yakınlarında tehlikeli ve büyük bir kasırgaya dönüşebileceği ve kasırganın beklenenin üzerinde etkili olabileceği belirtildi. 

Kuzey Carolina, Georgia, Atlanta, Güney Carolina ve Virginia eyaletlerinde, fırtınanın gelişine hazırlanmak için valiler tarafından olağanüstü hal ilan edildi. Güney Carolina Valisi Henry McMaster, fırtınanın çok etkili olacağı uyarısında bulunarak tahliye işlemlerinin acilen yapılacağını açıkladı. Kuzey Karolina Valisi Roy Cooper da eyalette olağanüstü hal ilan ettikten sonra doğal felaket olasılığına hazırlamak için hafta sonu vatandaşları hazırlık ve önlemler almaya çağırdı. Cooper, “Kasırga sezonunun zirvesine giriyoruz ve bu fırtınaların tahmin edilemez gücünü biliyoruz” dedi. 

ABD Donanması, bu hafta sonu Hampton Roads bölgesinden gemilerin limandan ayrılmaları için hazırlık yapıldığını açıklandı. ABD Donanma Kuvvetleri Komutanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, fırtınanın gemilere vereceği hasarını önlemek için bir iki gün içerisinde tahliye işlemlerinin yapılacağı, bazı üslerdeki savaş uçaklarının da başka üslere kaydırılacağı belirtildi.

TÜRK VATANDAŞLARI DA UYARILDI 

T.C. Miami Başkonsolosluğu da bir açıklamayayınlayarak bölgede yaşayan Türk vatandaşlarını yerel yöneticilerin çağrılarını dikkate almaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, “Halen Tropik Fırtına kategorisinde olan Florence’ın önümüzdeki haftanın ortasında 3-4 şiddetinde kasırgaya dönüşerek ABD’nin doğu kıyısında karayla temas etmesi beklenmektedir. Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde yerel idareler Acil Durum ilan etmiş bulunmakta. Bölgedeki vatandaşlarımız kasırga hazırlıklarını ivedilikle tamamlamalı ve yerel idarelerin duyurularını takip etmeli” denildi.  

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