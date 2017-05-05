ABD'nin en Amerikan kenti: Chicago

Önce Vatan Gazetesi'nden Anıl Sural'ın Chicago Başkonsolosu Umut Acar ile röportajı..

Halk arasında karıştırılabiliyor Büyükelçi, Konsolos, Baskonsolos bunların farkları nelerdir açıklayabilir mısınız?

İtiraf et asıl karıştıran sensin. Büyükelçi, yani Sefir bir ülkeyi başka bir ülkede Devlet Başkanı adına temsil eden ve ülkenin başkentinde mukim olan temsilcidir. Bizim Vaşington’da, ABD’nin de Ankara’da Büyükelçisi vardır. Bir ülkenin bir başka ülkede sadece bir Büyükelçiliği olur. Başkonsolos ise yurtdışında pasaport, nüfus, vekaletname, vize gibi hizmetleri sunmak üzere iki ülke arasında varılacak mutabakata bağlı olarak ihtiyaç duyulan sayıda açılan ve Başkonsolosluk olarak adlandırılan temsilciliklerin başında bulunan görevlimizdir. Bizim halen ABD’de 6, ABD’nin Türkiye’de 3 Başkonsolosluğu bulunmaktadır. Başkonsolosluklar daha ziyade vatandaşların yoğun olduğu veya ülkenin ticari bakımdan önemli kentlerinde açılır. Başkonsolostan daha düşük kıdemli görevliler Konsolos ve Muavin Konsolos olarak adlandırılır.

Chicago aslında tehlikeli bir yer geçen sene 787 kişi vuruldu. Neden bu kadar cinayet var?

Şikago, New York ve Los Angeles’tan sonra ABD’nin üçüncü büyük metropolü olmasına rağmen bu şehirde maalesef New York ve Los Angeles’ın toplamından daha fazla sayıda cinayet işlenmektedir. Geçtiğimiz yıl son 20 yılın en kanlı senesi oldu. 4368 kişi vuruldu, 786 kişi öldürüldü. Bu yıl ki rakamlar 948 ve 186. Bu olaylar şehrin daha ziyade az gelişmiş bölgeleri olan güney ve batı kesimlerinde yaşanıyor. Bu bölgelerde çeteler arası mücadele görülüyor. Illinois eyaleti ABD’nin diğer bölgelerine kıyasla daha katı silah mevzuatına sahip olmasına rağmen maalesef bu olaylar görülmekte. Zaman zaman Başkan Trump’ın da bu olayları gündeme getirdiğine de tanık oluyoruz.

Turist olarak Chicago’ya geleceklere neler tavsiye edersiniz?

Şikago ABD’de mutlaka görülmesi gereken şehirlerin başında gelir. Belediye Başkanı burayı “Amerika’nın en Amerikan kenti” olarak tanımlıyor. Öncelikle Şikago’nun kendine özgü ve dünyaca ünlü bir mimari mirası vardır. Dünyanın saylı göllerinden olan Michigan gölünün kıyısında kurulmuş bir şehir. Gelen vatandaşlarımıza Michigan bulvarı boyunca yürümelerini tavsiye ediyorum. Şehrin önemli mekanlarını görmüş olurlar. Geçerken nehir kenarında dalgalanan bayrağımızı da görürlerse buyursunlar bir çay ikram edelim. Mutlaka yüksek bir binaya çıkıp şehir manzarası görsünler. Dünyanın en önemli müzelerinden olan Field Museum ve Art Institute görülmesi gereken yerler arasındadır. Ben reklam yapmış olmamak için restoran ismi vermeyeceğim. Şikago’nun deep dish adı verilen kalın pizzası ve steak’leri meşhurdur. Türkiye’den gelen birine mutfak olarak sunabileceği çok fazla bir şey olduğunu söyleyemem. Türk restoranları da mevcuttur. Şikago’da genelde iki mevsim olduğu söylenir : Kış ve İnşaat. İnşaattan kaçış olmadığına göre kışa denk gelmemeye dikkat etsinler.

Kariyerine Dışişleri Bakanlığı’nda devam etmek isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz?

Tüm genç kardeşlerime tavsiye ederim. Kamu görevinin her türü onur vericidir. Buna bir de ülkenizi yurtdışında temsil etmenin hazzını ve gururunu ekleyin. Dışişleri Bakanlığına kimse tesadüfen girmez. Ben istisnayım ). Zira sınavlar zordur ve önemli hazırlık gerektirir. Her şeyden önce Türkçe ve yabancı dilde ifade kabiliyetinizin üst düzeyde olması gerekir. Ben lisan bilgisi yeterli her kardeşimizin 6 ay-1 yıllık programlı bir çalışma sonucunda sınavlarda başarılı olabileceğini düşünüyorum. Bakanlığımızın ww.mfa.gov.tr web sitesinde önceki yıllarda sorulmuş sorulardan örnekler mevcuttur. Neticede ne kadar zor olabilir ki. Ben bile kazandım :))

ABD’ de gördüğünüz keşke Türkiye’de olsun dediğiniz neler var?

ABD dünyanın gerçek anlamda süper gücü. Buradaki rakamlar muaazzam. 20 trilyon Dolarlık bir ekonomi . Sadece savunma bütçesi bizim milli gelirimiz kadar ve kendisinden sonra gelen 9-10 ülkenin savunma bütçesinin toplamından daha fazla. Bu ülkeler arasında Rusya ve Çin de var düşünün. O nedenle ABD’yi kıstas olarak almak bizim için de başka ülkeler için de yanıltıcı olur ve hayal kırıklığı oluşturur. Bununla birlikte dünyanın pek çok başka ülkesinde görülen toplumsal sorunlar Amerika’da da mevcut. Fakirlik, gelir adaletsizliği, az gelişmiş bölgeler, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi sorunlar bu ülkede de görülüyor. Buna rağmen ABD’yi ayakta tutan nedir diye baktığımızda benim cevabım şu : dünyanın en parlak beyinlerini kendine çekebilme kabiliyeti. Düşünün ki en parlak ve zeki Çinli, Hintli, Alman, Afrikalı veya Türk öğrencinin hayali bir Amerikan üniversitesinde okumak. Büyük bir Amerikan şirketinde çalışmak, ya da kendi fikrini gerçekleştirecek ve markalaştıracak adımları Amerika’da atmak. İşte bu cazibe merkezi olma özelliğini örnek almak gerekir bence. Türkiye bölgesel bir cazibe merkezi çoktan oldu. Giderek de dünyada bir cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bundan da gurur duyuyoruz.

Chicago özel isim neden okunuşu gibi Şikago yazılıyor? Dışişleri politikası nedir ?

Bu Bakanlığımızın kendisine özgü yerleşik uygulamalarından biri. İçerisinde Türk alfabesinde yer alan sesler olan veya söylenişi yazılışından farklı olan şehirleri Türkçe söylendikleri gibi yazıyoruz. London demiyoruz Londra diyoruz örneğin. Tabiiki istisnaları var. Geçenlerde sosyal medyada Şikago ifadesini kullanınca bir vatandaşımız gülerek “oldu olacak Vaşington da deyin bari” yazmış. Ben de cevaben mahcup mahcup “valla öyle diyoruz” dedim.:)))

ABD’ nin Türk Hava Yolları’na karşı tablet laptop yasağı devam ediyor buna sizin yorumunuz nedir?

Biz dostlarımızın ve müttefiklerimizin güvenlik kaygılarını, işbirliği ve yardım taleplerini ciddiye alırız. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. ABD makamları elektronik cihazlar kaynaklı tehdit konusunda duyumları olduğunu belirtince elbetteki Türk Hava Yolları ve ilgili kurumlarımız sözkonusu tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla Amerikan makamlarıyla işbirliği içine girdiler. Ancak bu uygulamanın sadece belirli havayollarını ve kentleri kapsıyor olması ister istemez bazı endişeleri de gündeme getirdi. Her şeyden önce en ufak şüphe oluşturacak bir iddia veya uygulamanın dahi ciddi sonuçlar doğurabileceği bir sektör bu. Bu uygulamanın milli gururumuz Türk Hava Yollarına zarar verecek sonuçlar doğurmaması için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Amerikalı dostlarımıza İstanbul Atatürk havalimanının dünyanın en güvenli havalimanlarının başında geldiğini anlatıyoruz. İstanbul’dan gelmesinde sakınca görülen elektronik cihazın İstanbul çıkışlı olarak Frankfurt, Paris, Londra üzerinden gelmesi halinde tehlike olarak görülmemesinin oluşturduğu soru işaretlerine dikkat çekiyoruz. Vaşington Büyükelçiliğimizin eşgüdümünde yürütülen bu çalışmalarımız uygulamaya son verilinceye kadar sürecektir.

Röportaj: Anıl Sural Fotoğraflar - Rona Doğan | Önce Vatan Gazetesi