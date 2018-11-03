ABD'nin Florida eyaletinde silahlı saldırı: 3 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyâletinin başkenti olan Tallahassee'de Cuma günü akşam saatlerinde şehrin lüks alış merkezindeki Betton Place Alışveriş Merkezinin ikinci katında bulunan yoga salonuna dalan 40 yaşlarında, daha sonra adının Paul Berieler olduğu öğrenilen bir kişi rast gele ateş etmeye başladı. Tallahassee Polis Şefi Michael DeLeo Yoga salonunda ikisi ağır olmak üzere dört kişiyi yaralayan saldırganın silahı kendine çevirerek intihar ettiğini söyledi. Ağır yaralanan Dr. Nancy Vessem (61) ve Maura Binkley (21) hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Van Vessem'in, Capital Health Plan'da baştabip olduğu belirtildi.