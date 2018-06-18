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'ABD’nin göçmen çocuklar politikası vicdana aykırı'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, ABD’nin ülkeye kaçak yollarla giren göçmen aileleri çocuklarından ayırma politikasının vicdana aykırı olduğunu söyledi.

ABDnin göçmen çocuklar politikası vicdana aykırı

18 Haziran 2018 13:01

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El Hüseyin, İnsan Hakları Konseyi oturumunun açılış konuşmasında, Trump yönetimini, Meksika’dan ABD’ye giren göçmen ailelerin çocuklarını ebeveynlerinden ayıran yeni politikaları sona erdirmeye çağırdı. El Hüseyin, ABD’nin politikalarından son 6 haftada 2 bin çocuğun etkilendiğini söyledi. El Hüseyin, "Herhangi bir ülkenin ailelerin göç etmelerini önlemek için çocuklara bu tarz tacizde bulunarak caydırmaya çalışması vicdana aykırı" dedi. 

Ürdünlü prens Zeid ayrıca, Suriye, Myanmar, Macaristan, Nikaragua, İsrail, Kuzey Kore, Hindistan ve Pakistan tarafından kontrol edilen Keşmir ile ilgili endişelerini dile getirdi.  

 

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