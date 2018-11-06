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ABD'nin İran yaptırımları Putin'in gündeminde

ABD'nin İran yaptırımları Putin'in gündeminde
ABD'nin İran yaptırımları Putin'in gündeminde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını görüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle ABD'nin İran yaptırımları konusunda toplantı gerçekleştirdi. Peskov, "Toplantı katılımcıları, ABD'nin İran'a yaptırımları uygulamaya koymasının ardından ortaya çıkan durum hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bu tür eylemlerin yasadışı olduğu vurgulandı” dedi. 

Peskov toplantıda ayrıca, bu hafta Kazakistan'ın başkentinde yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşmaları Örgütü (KGAÖ) zirvesi hazırlıklarının ele alındığını açıkladı.  

Şehriyar İmanbeyli
 

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