ABD'nin İran yaptırımları Putin'in gündeminde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle ABD'nin İran yaptırımları konusunda toplantı gerçekleştirdi. Peskov, "Toplantı katılımcıları, ABD'nin İran'a yaptırımları uygulamaya koymasının ardından ortaya çıkan durum hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bu tür eylemlerin yasadışı olduğu vurgulandı” dedi.

Peskov toplantıda ayrıca, bu hafta Kazakistan'ın başkentinde yapılacak Kolektif Güvenlik Anlaşmaları Örgütü (KGAÖ) zirvesi hazırlıklarının ele alındığını açıkladı.

Şehriyar İmanbeyli

