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ABD’nin istihbarat raporu bile 'YPG, PKK'nın kolu' dedi

ABD kongresine sunulan istihbarat raporunda, "YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olduğu ve otonom bir bölge arayışında olduğu" ifade edildi.

ABDnin istihbarat raporu bile YPG, PKKnın kolu dedi

14 Şubat 2018 12:13

ABD Ulusal İstihbarat Başkanı Daniel R. Coats tarafından 13 Şubat’da kongreye sunulan 'ABD istihbarat topluluğu dünya tehdit analiz raporu'nun 'Ortadoğu ve Avrupa' başlığında, Suriye’de İran ve Rusya’nın askeri üs kurma planları olduğu, bu iki ülkenin Suriye’de bulunan petrol ve doğalgaz kaynaklarını kontrol altına almaya çalıştığı iddiası yer aldı.

Raporda, terör örgütü YPG'nin, "PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu" belirtildi ve örgütün "otonom bir bölge arayışında olduğu" ifade edildi. Raporda, Türkiye’nin böyle bir otonom bölge kurma çabasına karşı çıkacağının da altı çizildi. Türkiye’nin ABD ile DEAŞ’a karşı işbirliğinin devam edeceğinin öngörüldüğü raporda, terör örgütü PKK ile savaşın Türkiye’nin önceliği olduğu kaydedildi. 

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu

 

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