ABD’nin Virginia eyaletinde OHAL ilan edildi

ABD’nin Virginia eyaletinde Konfederasyon Ordusunun komutanına ait heykelin kaldırılması planına karşı düzenlenen gösterilerde ırkçı ve karşıt görüşteki iki gurubun karşı karşıya gelmesiyle başlayan olaylar sonucu olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer çevre eyaletlerden bölgeye asker ve polis takviyesinin yapılacağını bildirdi.

Amerikan İç Savaşı sırasında Konfederasyon Ordusunun komutanı olan General Robert E. Lee’nin Charlottesville’deki heykelinin kaldırılması planına öfkelenen göstericilerin, kentte geniş katılımlı bir gösteri düzenlemişlerdi. Bu arada karşıt gösteri düzenleyen bir grup ile milliyetçiler arasında arbede çıktığı ve iki gurup birbirine girerek olayların patlak verdiği açıklanmıştı.

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde olağanüstü durum ilan edilmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’dan ve Beyaz Saraydan bir açıklama yapılmazken, Melania Trump ve Paul Ryan çatışmaları sosyal medyaya hesaplarından kınadıklarını duyurdu.