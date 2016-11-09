ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimleri kapsamında sandık başına giden seçmen kararını verdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletini de kazanarak 274 delegeye ulaştı. Böylece Trump, başkan olabilmek için gerekli olan 270 delegeye ulaşarak ABD’nin yeni başkanı oldu. Clinton ise 218 delegede kaldı. Trump’ın kazanmasıyla Cumhuriyetçiler hem Temsilciler Meclisi’nde hem de Senato’da üstünlük sağladı. Trump’ın zafer konuşması yapması bekleniyor.

ABD GENELİ:

CLINTON: % 47

DELEGE SAYISI: 218

TRUMP % 49

DELEGE SAYISI: 274

KALİFORNİYA EYALETİNİ CLINTON KAZANDI

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Hillary Clinton 55 delegesi olan kritik eyalet Kaliforniya'yı kazandı.

FLORİDA'DA TRUMP KAZANDI

Sandıkların kapandığı bir diğer kritik eyalet Florida'da kazanan Trump oldu. Trump Pensilvanya'da ise Clinton'ın gerisinde kladı.

Donald Trump'tan şok iddia!

ABD'de oy verme işlemi sürerken, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'tan şok bir iddia geldi. Trump, "çeşitli seçim merkezlerindeki oylama makinelerinin, Cumhuriyetçilere verilen oyları Demokratlara verilmiş gibi değiştirdiğine dair sorunlar olduğu yönünde haberler" aldıklarını söyledi.

İLK SANDIKLARIN SONUÇLARI

ABD'nin küçük bir adası olan, ülkede doğu saatinden 15 saat önde bulunan ve 'Amerika'nın gününün başladığı yer' sloganına sahip olan Guam'da yapılan seçimi Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton kazandı.

32.071 seçmenin sandığa gittiği adada, oyların yüzde 71.63'ünü Hillary Clinton kazanırken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump yüzde 24.16'da kaldı. Sosyalist aday Emidio Soltysik ise yüzde 4.22 oranında oy aldı.

Sandık açılış-kapanış saatlerinin eyaletten eyalete değişiklik gösterdiği ABD'de, ilk sandıklar TSİ 03.00'te kapanacak. Sandık çıkış anketlerinin sonuçları ise Türkiye saatiyle gece yarısından sonra gelmeye başlayacak. TSİ 06.00 sularında ise kazanan adayın belli olması bekleniyor.



Donald Trump oy kullandı

ABD’de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, New York’ta sandık başına giderek oyunu kullandı.

ABD’de 45’inci Başkanı seçmek için sandık başına giden seçmen, aylar süren seçim kampanyalarının ardından Demokratların Başkan adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında karar verecek. Oy verme işlemi devam ederken, Donald Trump, New York’ta sandık başına giderek oyunu kullandı. Oy kullanma noktasına eşi ile gelen Trump, oyunu kullanmasının ardından oy kullanma noktasındaki çocuklarla şakalaştı.

Seçimler kapsamında oyunu ilk kullanan Demokratların Başkan Adayı Hillary Clinton olmuştu.

ABD halkı aylar süren seçim kampanyalarının ardından Demokratların başkan adayı Hilary Clinton ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında karar verecek. Aynı zamanda halk ABD Kongresinin 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi kanadının tamamı, 100 üyesi bulunan Senatonun üçte biri ve bazı vekiller için de oy kullanacak. Doğusu ile batısı arasında 3 saat farkı bulunan ülkede oy kullanma işlemi ise, eyaletlerin yer aldığı saat dilimine göre değişecek. İlk sandıkların ise TSİ 03:00’dakapanması bekleniyor. 230 milyon kayıtlı seçmenin bulunurken, erken oy kullanma sistemi sayesinde seçmenin bir kısmının oy kullandığı ifade ediliyor. Bugünkü seçimlerde yaklaşık 150 milyonun oy kullanması bekleniyor.

Seçim kampanyası boyunca sıra dışı açıklamalarla dikkat çeken Trump ile kişisel postalarıyla gündemden hiç düşmeyen Hilary Clinton arasındaki yarışın nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Clinton ve Trump, seçim sonuçlarını seçim kampanyalarının merkezleri olan New York’ta takip edecek.

CLINTON OYUNU KULLANDI

ABD’de Demokratlar'ın başkan adayı Hilary Clinton, oyunu New York’ta kullandı.

ABD’de 45’inci başkanını seçmek için sandık başına giden seçmen, aylar süren seçim kampanyalarının ardından Demokratlar'ın başkan adayı Hilary Clinton ile Cumhuriyetçiler'in adayı Donald Trump arasında karar verecek. Doğusu ile batısı arasında 3 saatlik fark bulunan ülkenin doğusunda oy kullanma işlemi yerel saatle 06.00’da başlarken, batı yakasında ise yaklaşık 1 saat sonra oy verme işlemi başlayacak. Demokratlar'ın adayı Clinton, oy verme işleminin başladığı New York’ta oyunu kullandı. Oy verme merkezine eşi Bill Clinton ile gelen Clinton’ın oldukça neşeli olduğu gözlendi. Coşkuyla karşılanan Clinton, oyunu kullanmasının ardından kendisini bekleyen taraftarları ile kısa bir süre sohbet etti.

DEMOKRAT BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI KAİNE OYUNU KULLANDI

ABD’de gerçekleştirilen başkanlık seçimleri kapsamında Demokrat başkan yardımcısı adayı Tim Kaine oyunu kullandı.

ABD halkı aylar süren seçim kampanyalarının ardından ülkenin 45’inci başkanını seçmek için bugün sandığa gidiyor. Seçmen, Demokratların başkan adayı Hilary Clinton ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında karar verecek. Doğusu ile batısı arasında 3 saat farkı bulunan ülkede oy kullanma işlemi ise, eyaletlerin yer aldığı saat dilimine göre değişiyor. Ülkenin batısında oy verme işlemi başlarken Demokrat başkan yardımcısı adayı Tim Kaine ise oyunu kullandı. Virginia eyaletine bağlı Richmond kentinde sandık başına giderek oyunu kullanan Kaine, ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, artık her şeyin seçmene bağlı olduğunu kaydetti.

İLK SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI

Sandıkların ilk açıldığı New Hampshire eyaletinin üç bölgesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, yarışı önde götürüyor.

Gece yarısı oy kullanılan bir başka seçim sandığından ise Clinton'a 17, Trump'a 14 oy çıkarken, Millsfield'da Trump 16 oy alarak 4 oy alan Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'a büyük fark atmayı başardı.

Öte yandan New Hampshire'deki eyalet yasasına göre seçmen sayısı 100'ün altında olan seçim bölgelerinde, gece yarısından sonra oy verme işlemi başlayabiliyor ve tüm seçmenler oylarını kullandıktan sonra seçim sonuçları açıklanabiliyor.

PİYASALAR ABD BAŞKANLIK SEÇİMİNE KİLİTLENDİ

Küresel ve yurt içi piyasalar ABD başkanlık seçimine odaklandı.

ABD’de yapılacak 58’inci başkanlık yarışında son viraja gelindi. Piyasalarda geçtiğimiz hafta risk iştahındaki azalmayla birlikte borsa endekslerinden çıkış görülürken, gelişmekte olan ülke piyasaları baskı altında kaldı ve dolara karşı değer kayıpları derinleşti. Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör, geçen hafta Demokrat Parti Adayı Clinton’ın yeniden gündeme FBI soruşturmasıyla gelmesi sonrası Cumhuriyet Parti Adayı Trump anketlerde öne geçtiğini belirtirken, FBI’ın hafta sonu Clinton’ın suçsuz olduğunu açıklaması sonrası Hillary Clinton’ın başkanlığa en yakın isim olduğunu ifade edebileceğini açıkladı.

"TRUMP’UN SEÇİLMESİ FED’İN PARA POLİTİKASINI ETKİLEYECEK"

Küresel ve yurtiçi piyasalar başkanlık seçimini özelikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimleri seçim sonucundan etkileneceğinin altını çizen Gözgör, "Cumhuriyet Parti Adayı Donald Trump’un ekonomiyle ilgili uygulayacağı politikalara baktığımızda daha çok ticari dengelerini değiştirecek nitelikte olduğunu görüyoruz. Başta, Meksika Çin gibi gelişmekte olan ülkelere yaptırım uygulayacağını söyleyen Trump, düşük faiz oranlarına da karşı olduğunu dile getiriyor. Trump’ın başkan olduğunu görürsek muhtemelen para politikasında değişiklikler yaşanacak. Bu değişikliklerin başında daha yüksek faiz oranları ve Amerika Merkez Bankası’nın (FED) içinde yapılacak düzenlemeler geliyor. FED’in daha hızlı faiz yükseltmesi kısa vadeli portföy akışının ABD’ye yönelmesi anlamına taşıyor. Bu da Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimlerini olumsuz etkileyebilir. Ancak, böyle bir senaryo da dünya da yaşanan politik risk ve jeopolitik risk sürecini fiyatlayan altın fiyatları ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Altın fiyatlarının yanı sıra güvenli varlık özelliğine sahip olan İsviçre frankı, Japon yeni gibi ürünlerinde hızlı değer kazandığını görebiliriz" dedi.

"PİYASALAR CLİNTON’A DAHA SICAK BAKIYOR"

Piyasaların daha çok ılımlı politikalarıyla dikkat çeken Hillary Clinton’ın başkan olmasını beklediğini kaydeden Kutay Gözgör, "Clinton’ın başkan seçilmesi halinde küresel ticaret ortamında ciddi değişiklikler beklenmezken FED de mevcut para politikasının sürdürecektir. FED’in yönetim kurulu üyelerine baktığımızda demokrat görüşe sahip kişiler çoğunlukta yer alıyor. Clinton ise ekonomi alanında teşviklerin devam edeceğine yönelik mesajları FED’in daha hızlı faiz yükseltmeyeceğini gösteriyor. FED’in yavaş faiz artışı gerçekleştirmesi gelişmekte olan ülke para birimleri için olumlu olabilecektir. Ancak, böyle bir senaryo da ABD’de politik risk süreci yaşanmayacağı için küresel olarak doların güçlü görüntüsüne devam etmesini bekleyebiliriz. Aynı zamanda Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimleri kendi ekonomilerin görüntüsüne göre şekillenmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Nevada'da sandıkların kapanmasının ardından oy kullanılmasına izin verildiği yönünde seçim merkezine açtığı dava yargıç tarafından reddedildi.Cumhuriyetçi aday Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj atarak seçmenlerine seslendi. Seçmenlerini oy vermeye çağıran Trump, "Gevşemeyin, oy vermeye devam edin! Seçimin sonuçlanmasına daha çok var! Şu anda iyi gidiyoruz ama daha çok zaman var. Haydi Florida!" tweetini attı.