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ABD'nin YPG'ye gönderdiği zırhlı araçlarla ilgili suçlanan firmanın genel müdürü konuştu

Terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'ne ABD'nin verdiği zırhlı araçların Türkiye’de çok uluslu bir firma tarafından üretildiği iddialarına, ilgili firmanın genel müdüründen yalanlama geldi.

ABDnin YPGye gönderdiği zırhlı araçlarla ilgili suçlanan firmanın genel müdürü konuştu

01 Şubat 2017 18:08

Zırhlı araçların Amerika tarafından YPG'ye verildiğine ilişkin uluslararası haber ajanslarında haber okuduklarını anlatan Genel Müdür A.A., "Araçlar Amerika tarafından bizimle alakası olmayacak şekilde YPG’ye verildi.

Araçların bize ait olup olmadığını araştırdık, Amerikan güçleriyle de konuştuk. Fotoğraftaki araçlar bizim ancak verildiğine dair delil yok. Amerika'ya ihracatımız var ancak Amerika'nın araçları nenreye vereceği konusunda bir tasarrufumuz yok. Şu anda gördüğümüz Trump hükümetinin İşid’e karşı savaşan güçlere yardım yaptığını internetten okuyoruz.

Bunu sadece haber ajanslarının yaydığı kadarıyla görüyoruz. Gerçekliği yok” dedi. A.A. çok uluslu bir firma olduklarını da belirterek, “ Üç ülkede üretimimiz var Birleşik Arap Emirlikleri Amerika’da ve Türkiye’de bunun haricinde başka ülkede üretimimiz yok. Hiçbir terörist organizasyonla alakamız yok. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Hukuka aykırı. Ülke olarak çalıştığımız kurumlar Birleşmiş Milletler, Nato ve ülkelerin kendileri. Türkiye’de bazı askeriye ve emniyet gibi bazı kurumlarla çalışmalarımız var. Hala hazırda devam eden işlerimiz var. Çarpıtılan haberlerden dolayı firmamız zarar gördü” diye konuştu

Etiketler: ABD, YPG


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