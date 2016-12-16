Radyo Esenler, yeni yayın döneminde de birbirinden farklı ve özel programlarla dinleyenlerine ulaşmaya devam ediyor. Tarihçi-Yazar Şeref Yumurtacı'nın sunduğu “Seyr-i Tarih” programının konuğu, 2'nci Abdülhamid Han'ın 4'üncü kuşaktan torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu oldu. Şeref Yumurtacı'nın 2'nci Abdülhamid Han'ın duasıyla açtığı programda Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, ecdadımıza layık olmamız gerektiğini söyleyerek, "Bizler 2'nci Abdülhamid Han'ın candan, sizler de kandan torunlarısınız. İnşallah hepimiz torunları olarak onlara layık oluruz. Osmanlı padişahlarının hepsine bir saldırı mevcut. Onların amaçları dünyaya İslâm'ı yaymaktı" diye konuştu.

“Gönlümden geçen dedemin adı olması”

2'nci Abdülhamid Han'ın projesi olan Avrasya Tüneli'nin açılışı ile ilgili de konuşan Osmanoğlu, "Dedemin Marmaray, Avrasya ve havalimanı gibi çok fazla projesi vardı. Avrasya Tüneli'nin ve havalimanının adının 2'nci Abdülhamid Han olması gönlümden geçiyor ama en doğrusu halkın takdiri" dedi.

Beyaz perdeye yönelik film projesinden de bahseden Osmanoğlu, "Son Yüzyıl adında dizi ve film çalışmamız var. Hem son dönem sürgünlerini konu alacağız hem de 2'nci Abdülhamid Han'ın hangi kararları aldığını ve neler yaptığını anlatacağız. 6-7 senedir bu proje üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.