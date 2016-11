AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Şahinbey Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan ile Nejat Koçer’in yanı sıra ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, toplantıda yaptığı konuşmada Atatürk'ün kurduğu CHP'nin sırtımızı teröristlere dayadık diyenlerin destekçisi olan bir parti kimliğine büründüğünü açıkladı.

“AP’nin kararını tanımıyoruz”

Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, “Türkiye’de ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, “Bu gelişmeler içerisinde Türkiye yaklaşık 150 yıllık bir sıkışmışlıktan Ak Parti iktidarıyla birlik ve berberliğini koruyarak yoluna devam etti.100 yıl önce sınırları cetvellerle çizilen bu coğrafyada kanlar dökülerek yeni haritalar çizilmesine yönelik projeler devreye girdi” dedi. Avrupa Parlamentosu’nun müzakereleri geçici olarak dondurma kararını da eleştiren Abdülhamit Gül, “AP’nin aldığı kararı asla tanımıyoruz. Türkiye 53 yıldır terbiye odasında, kapıda bekletilip önünde el pençe bekletilecek bir ülke değildir. Türkiye’yi terbiye etmek isteyenlerin kararını asla tanımıyoruz. Kararı gözden geçirmesi gereken Avrupa Birliğidir. FETÖ, DAEŞ, PKK ile kararlı şekilde mücadelesini sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

“Kılıçdaroğlu milli sorun haline geldi”

1982 anayasasının yürürlüğe girdiği günden beri tartışılan bir anayasa olduğuna dikkat çeken Gül, “Türkiye’nin yeni ve sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu sürekli vurguladık. 2 defa masaya oturduk, CHP masadan kaçtığı için gerçekleştiremedik. Görmediği metin için istemeyiz diyen bir muhalafet anlayışına sahip olan bir muhalefet partisi bu ülkeye bir şey veremez. Teröre destek verenlerle Kartal mitinglerine katılan Kılıçdaroğlu ulusal güvenlik sorunu haline gelmiştir. Türkiye’de milli güvenlik sorunu olarak Kemal Kılıçdaroğlu sorunu yaşanmaktadır. HDP eş başkanları cezaevindeler ama Kılıçdaroğlu HDP eş başkanı gibi siyaset yapmaktadır. Atatürk’ün kurduğu CHP sırtımızı teröristlere dayadık diyenlerin destekçisi ve onların dublörlüğünü yapan bir parti haline gelmiştir” dedi.

“Kurulan oyunlar sağlam durarak bozulur”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, oynanan oyunları bozmanın tek yolunun sağlam durmaktan geçtiğini belirterek,“15 Temmuz akşamı yaşadığımız her bir an bize her şeyi anlatıyor. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Kurulan oyunları bozabilmenin tek yolu sağlam durmaktır. 2 yılda 4 seçim 2 patlama bir de darbe yaşadık. Toplum bizden liderlik ve çözüm bekliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak büyük işlerde gece gündüz çalışıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hizmet veriyoruz. Yaşlının, yetimin, yoksulu ve garibinin partisi olarak onların sürekli yanında olmalıyız “ifadelerine yer verdi.

“Gaziantep yeni havaalanına kavuşuyor”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, 2017 bütçesinin meclis genel kurulan gönderildiğine dikkat çekerek, “Bütçede en yüksek payı eğitime veriyoruz. İkinci sırada ise sağlık yatırımları yer alıyor. Bu bütçenin ilk iki sırasında eğitim ve sağlığın yer alması Ak Partinin insana verdiği değeri göstermektedir” dedi. AK Parti iktidara gelmeden önce bütçenin yüzde 50’sinin faize ayrıldığını hatırlatan Koçer, “Ak Parti hükümetleri iktidara geldiğinde bütçenin yüzde 50’si faize gidiyordu. Bugün bu rakam yüzde 8’e kadar düştü. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olmayınca ekonomiye yöneldiler. Bunda da başarılı olamadılar. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarına sığındılar. Son bir yılda merkez bankası 7 kez faiz indirdi” ifadelerini kullandı.

Her alanda yatırımların devam ettiğini belirten Koçer, Gaziantep’in yeni havaalanına 1.5 yıl içerisinde kavuşacağını açıkladı. Koçer, “Gaziantep çok yakında yeni havaalanına kavuşacak. 5 milyon yolcu kapasiteli havaalanının yapımıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki 1.5 yıl içerisinde Gaziantep yeni havaalanına kavuşacak. 1875 yatak kapasiteli şehir hastanesinin çalışmaları da sürüyor. 2018 yılı mart veya nisan ayında şehir hastanesi hizmete açılacaktır. 300 yataklı Perilikaya devlet hastanesi ise önümüzdeki Haziran ayında tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, “Türkiye’nin ciddi bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “Avrupa, Amerika, küresel güçler ve onların ihanetçi şebekelerinin ihanetleriyle karşı karşıyayız. Türkiye hiçbir şekilde işgal edilemeyecektir” diye konuştu. Konuşmaların tamamlanmasının ardından toplantıya basına kapalı olarak devam edildi.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek