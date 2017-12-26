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Abdülhamit Gül’den KHK açıklaması

Sivillere yönelik hukuki ve idari sorumsuzluk getiren KHK düzenlemesi ile konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Sivillere ceza muafiyeti düzenlemesi sadece 15 ve 16 Temmuz'da darbeye direnenleri kapsıyor" dedi.

Abdülhamit Gülden KHK açıklaması

26 Aralık 2017 10:03

Bazı temaslarda bulunmak Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son günlerde tartışmalara neden olan sivillere yönelik hukuki ve idari sorumsuzluk getiren KHK düzenlemesi ile konuşan Gül, “Burada yapılan düzenleme sadece 15 Temmuz ve sonrasındaki 16 Temmuzdaki darbe girişiminin püskürtülmesi ile ilgili söz konusudur. Ne öncesi ne sonrası kapsam içerisinde değildir. Yani sivillere yönelik burada hukuki ve idari sorumsuzluk getiren düzenleme, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi olmuştur ama püskürtülmesi ertesi gün olmuştur. Dolayısıyla terör eylemi vardı, bundan sonra da terör olaylarında vatandaşlar buna müdahale ettiğinde sorumsuz olacaktır diye bir durum söz konusu değildir. Oradaki terör ifadesi darbe girişimli bir terör faaliyetidir’’ ifadelerini kullandı.
 

Orhan Erkılıç - Lider Olgun
 

 

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