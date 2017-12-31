Abdulkadir Ömür: 'Önce Trabzonspor sonra Avrupa'

Trabzonspor altyapısının en önemli futbolcularından biri olan Abdulkadir Ömür, 16 yaşında A takıma yükselerek gösterdiği başarılı performansla göz doldururken, hayali ve hedeflerini Trabzonspor dergisinin 148. sayısına açıkladı.Öncelikle Trabzonspor forması altında başarılı olup Avrupa'da oynamayı istediğini belirten genç oyuncu, "Hayalim Avrupa’da oynamak. Tabii ki önce Trabzonspor forması altında hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı olmak istiyorum. Buradaki görevimi tamamladıktan sonra hedefim Avrupa” dedi.

Trabzonspor kapısından içeri girdiğinde 9 yaşında olduğunu belirten Abdulkadir Ömür, "Güzel bir çocukluk geçirdim. Birinci sınıftayken kendimden büyüklerle, ağabeyimin arkadaşlarıyla futbol oynuyordum. Okul takımlarında da oynamaya başlamıştım. İçim, dışım futbol olmuştu. Sokak aralarında futbol oynuyorduk. Sabah başlayıp akşama kadar futbol oynuyorduk. Böyle bir yapımız vardı. Trabzonspor'un hocaları Trabzon'daki tüm okulları futbolcu seçmek için ziyaret ediyorlardı. Benim okuduğum okula da geldiler. Yaklaşık 100 kişinin içinden 3-4 kişi seçildik. Böyle nasip oldu.

Trabzonspor'un kapısından içeri girdiğimde 9 yaşındaydım. Hocalarım bana çok şey öğretti. Çok küçük yaşta olmama rağmen gelecekle ilgili planlamalarımda futbola ilişkin değerleri ve ahlaki doğruları, futbolun kavramlarını bana çok güzel öğrettiler. Kendimi mental anlamda geliştirmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

"Antrenmana giderken annem yanıma yemek veriyordu"

Ailesinin desteği sayesinde diğer arkadaşlarının arasından sıyrıldığını anlatan yetenekli oyuncu, "Çoğu genç oyuncu, 'Futbol oynuyorsam okulu kesinlikle bırakmalıyım' tarzında bir düşünceye sahip oluyor. Ama ben ortaokuldayken ve altyapıda oynarken okuluma gereken önemi veriyordum. Okuldan çıktıktan sonra düzenli bir programım vardı. Hemen eve gidip yemek yiyor ve altyapı tesislerine geçiyordum. Tesisler evimize uzaktı. Bu sebeple annem yanıma yemek veriyordu. İdmandan sonra vücudum güçsüz kalmasın diye annemin verdiği yemeği yiyordum. Yaşım genç olmasına rağmen futbolla hayat arasında dengeli bir çizgi kurdum. Bu ailesel anlamda bana çok şey kattı. Ailem de bana çok özen gösterdi. Çocukken bile bana olgun bir insan gibi yaklaştılar. O yüzden futbola daha fazla önem verdim. Annemin çok önemli bir katkısı var. Anneler çocuklarıyla uğraşır; evet. Ama biz özellikle dört erkek kardeş olduğumuz için hepimizle ayrı ayrı çok uğraştı. Babam halı sahada çalışıyordu. Annem sabah 05.00'te kalkar, benimle Trabzon'a idmana gelirdi. Beni orada beklerdi. Bu büyük farklar ailevi destek sayesinde de diğer arkadaşlarımın arasından sıyrıldım diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Medipol Başakşehir maçında ayaklarım titredi"

Süper Lig'de ilk olarak 17 Aralık 2016 tarihinde Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın 82. dakikasında oyuna dahil olduğunu belirten Abdülkadir Ömür, "O maçın hikayesi biraz daha farklı. O döneme kadar Süper Lig'de hiç forma şansı bulamamıştım. Ziraat Türkiye Kupası'nda birkaç maçta oynamıştım. Kupada Atiker Konyaspor ile oynadığımız maçtan sonra hiç Trabzon'a dönmeden Medipol Başakşehir maçına geçmiştik. Konya maçında iyi bir performans sergilemiştim. Taraftarlar, hocalar beni çok beğenmişti. Başakşehir maçında da kadroya girdim. 1-0 gerideydik. Taraftarlar bir anda 'Abdülkadir' diye bağırmaya başladı. Hoca da 70'li dakikalarda beni ısınmaya yollamıştı. Beş dakika ısındıktan sonra yanına çağırdı ve sahaya sürdü. Oyuna girmek inanılmaz bir histi. İlk önce ayaklarım titredi. İki-üç dakika sonra ağabeyler, 'İdmandaki gibi rahat ol. Kupa maçlarındaki gibi rahat hareket et' diye bana güven verdi. O maç da iyi geçti. Bir pozisyon olmuştu. Mehmet ağabeye topu indirmiştim. O vurdu, direkten döndü. Gol olsa ilk maçımda asist yapmış olacaktım. Kariyerim açısından ilginç ve güzel bir maçtı. Bunu unutamam" diye konuştu.

"Sezona kötü başladık ama şu an şampiyonluğa daha yakınız"

Trabzonspor'un sezona kötü başladığını ancak alınan seri galibiyetlerle şampiyonluğa daha yakın olduklarını vurgulayan genç oyuncu şunları söyledi:

"Bu sezona kötü bir başlangıç yaptık. Daha sonra seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmaya başladık. Şu an hedeflediğimiz noktaya, şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Takım içerisinde her şey yolunda. Yerli, yabancı tüm oyuncular çok iyi. Takımdaşlık anlamında bir sorunumuz yok. Sadece sezon başında sonuç alamıyorduk, onu da almaya başladık. Sonuç olarak takım olduğumuzu söyleyebilirim. Her maç iyi oynayacak diye bir kural yok. Barcelona gibi takımlar da bazen kötü performans sergileyebiliyor. Biz de o dönemden geçtik. Kesinlikle maç seçmiyoruz. Sadece derbi diye tabir edilen müsabakalarda ayrı bir konsantrasyon oluyor. Şampiyonluk beklentisi ister istemez üzerimizde baskı oluşturuyor. Sezon başında bu hedeften uzaklaşsak da şu an için bu hedefimizin içindeyiz. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Her kulvarda olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da hedefimiz şampiyonluk. İnşallah bu hedefimize ulaşırız."

"Onur ve Burak ağabeylerimin önünde seremoniye çıkıp top topluyordum"

2010-2011 sezonunda Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın önünde seremoniye çıktığını belirten Abdulkadir Ömür, "Top toplayıcılık yapıyordum. O dönemler tribünden gelen bir çocuk olarak hayaller kuruyordum. Şimdi bu hayali gerçekleştirdiğim için inanılmaz mutluyum. Bu kutsal forma altında uzun yıllar top koşturup, başarılar elde etmek istiyorum" dedi.

"İnsanların benden ve Yusuf Yazıcı'dan büyük beklentileri olduğunu biliyorum"

Yusuf Yazıcı ve kendisinden büyük beklentilerin olduğu bildiğini ifade eden yetenekli futbolcu, "Çünkü uzun süredir altyapıdan A takıma çıkıp, ilk 11'de sahada yer alaral, gol ve asist yapan oyuncu yoktu. Bu nedenle bizi destekliyorlar ve doğal olarak beklenti içine giriyorlar. Kalıcı olup, takımın yurt içinde ve yurt dışında başarılarına katkı sağlamamızı istiyorlar. Bizim de amacımız aynı ama ister istemez bu durum biraz baskıya sebep oluyor. Ancak bizler bu baskıyı kaldırabilecek yaşta ve kabiliyetteyiz diye düşünüyorum. Karşılaştığım her insan beni bağrına basıyor. Hemen öğüt vermeye başlıyor. En önemlisi beni gelecek olarak görüyorlar. Dualarını eksik etmiyorlar. Genel olarak aldığım bu olumlu tepkiler beni çok mutlu ediyor" açıklamasında bulundu.

"Rıza Çalımbay ile çok iyi ilişkimiz var"

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile çok iyi bir ilişkileri olduğunu dile getiren Ömür, "Rıza hoca çok iyi bir teknik direktör. Bunun yanında çok da iyi bir insan. Futbolculuğunu ise anlatmaya gerek yok. Bizlerle ilişkisi çok iyi. Kendisiyle birlikte iyi bir çıkış yakaladık. Bize güveniyor, biz de ona güveniyoruz. Göreve geldikten sonra benimle konuşarak, 'Seni kullanacağım. Bazen yedek bırakacağım, bazen de ilk 11'de oynatacağım' ifadelerini kullandı. Bu tamamen hocamızın kararı. Ben görev aldığım sürece Trabzonspor formasını en iyi şekilde taşıyıp, elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Gökmen Şahin

