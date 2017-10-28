Diğer
Kategoriler

Abdullah Avcı: '10 hafta sonunda 2 puan ortalaması iyidir'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu hafta kazanmanın önemli olduğunu dile getirerek, “10 hafta sonunda 2 puan ortalaması iyidir. Bugünün olumlu ve olumsuz taraflarına bakacağız” dedi.

Abdullah Avcı: 10 hafta sonunda 2 puan ortalaması iyidir

28 Ekim 2017 20:05

Süper Lig’in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Avcı, geçen haftaki boşlukları bu hafta bulamadıklarını ifade ederek, şunları aktardı:

“Oyun istediğimiz gibi başladı. Mossoro maçta önemli anahtardı. 2 ve 3’ü bulabilirdik. Mahmut ve Emre'den yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geri bildirim alamadık. İlk yarı itibariyle Akhisar’ın da devreye girdiği bir bölüm var. Yaptığımız hatada yediğimiz gol var. Son 30 dakikada rakip iyi oynadı. Topa sahip olmamız lazımdı. Merkezdeki santrforu daha merkezi kullanmamız gerekiyordu. 6 faul yapmışız. Oyunda top 59 dakika kalmış. Bekler bugün asist yapan oyunculardı. Bugün Emre golü daha önce çalıştığımız arkaya boş koşu yaparak attı. Geçen hafta son dakikada yedik, kaybettik ama bu hafta da son dakikada kazandık. Kazanmak önemliydi. 10 hafta sonunda 2 puan ortalaması iyidir. Bugünün olumlu ve olumsuz taraflarına bakacağız. Olumsuz taraflarından dersler çıkaracağız. Mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ederim. Akahisarsporu da tebrik ediyorum.” 

Bora Akyol-Ozan Buğra Koşar
 

Etiketler: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç